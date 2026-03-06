我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）「台日大戰」開打在即，中華隊當家重砲「國防部長」張育成在賽前接受媒體聯訪。面對強敵日本隊以及球隊傷兵困擾，張育成展現領袖氣質，強調中華隊已準備好迎接挑戰，並表示個人會盡全力打出超越上屆MVP的表現，帶領中華隊在全客場的東京巨蛋殺出重圍。並引用陳金鋒的名言，直言就是：「球來就打！」張育成在上屆經典賽獲選為預賽MVP，其優異表現仍令球迷記憶猶新。然而，面對今日對手是擁有大聯盟與日職球星的日本國家隊，張育成顯得十分謙虛且堅定：「上屆MVP已經是過去的事了。這次參賽我會盡全力打出最好成績，甚至要比那時候還好。」針對如何突破世界頂尖的日本投手群，張育成表示：「我會盡量掌握好投手的球，提高掌握度。希望我們打者群能有很好的串聯，攻下分數並拿下比賽。」中華隊近期遭遇兩名核心主力受傷的打擊，外界憂心戰力受損。張育成坦言感到可惜，但他對隊友充滿信心：「當教練團選擇我們時，代表大家都有很好的能力。我們不會因為兩位隊友受傷就讓打線顯得薄弱，我們會相信彼此的肩膀，手牽手一起打下後面的比賽。」身為陣中指標打者，張育成強調球員間會相互扶持，不會因傷員缺陣而動搖奪勝決心。過去張育成代表國家隊出賽多在主場作戰，此次是他首度以客場身分在東京巨蛋挑戰日本隊。面對全場極度傾向日本隊的觀眾壓力，張育成展現了大將之風，認為主客場差異對他而言並不特別。「棒球都是一樣的，球來就打。」張育成淡然表示，「雖然觀眾席可能都是日本人，但我們就是好好守好每一球、打好每一球。目標只有一個，就是順利拿下這場比賽。」