▲曾豪駒總教練語氣堅定地表示：「我們會先想到今天要怎麼打贏這場比賽，其餘的（賽程）會再去做細部規劃。」（圖／中華隊提供）

▲總教練曾豪駒賽前讚鄭浩均是「目前中職最好投手」之一，並宣示全隊將帶著受傷隊友的意志贏下台日大戰。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽進入最關鍵階段。中華隊在昨日首戰不敵澳洲後，今晚6點將在東京巨蛋挑戰地主日本武士隊。面對外界質疑是否會為了因應後續「晚接午」的嚴苛賽程而「棄日保捷」，中華隊總教練曾豪駒在賽前記者會給出了明確且強硬的答覆。由於中華隊今晚戰完日本後，明早11點就要對戰捷克，後天同一時間再戰南韓，面臨體能極限的「晚接午」四連戰。外界評估今晚對戰擁有大聯盟星光熠熠的日本隊勝算較低，是否有意保留投手戰力以全力搶攻捷克與南韓？對此，曾豪駒總教練語氣堅定地表示：「我們會先想到今天要怎麼打贏這場比賽，其餘的（賽程）會再去做細部規劃。」曾總強調，目前全隊的目前目標就是全力拚下今晚的「台日大戰」，而非預設敗仗。對捷克一戰對於中華隊來說非常重要，這一隊是賽前設定必須拿下的一場，但捷克前兩戰已經展現出他們有一定的投打實力，並非隨便打打就可戰勝的對手，中華隊不可小覷。另外，上一屆中華隊因比較失分差最終分組墊底，因而要打資格賽，擊敗捷克至少能確保能確保下一屆從正賽打起。世界棒球經典賽是由美國職棒大聯盟（MLB）、美國職業棒球大聯盟球員工會共同策劃的國際棒球大賽，並受到世界棒壘球聯盟認可，世界各洲皆有球隊參賽，首屆在2006年舉辦，每4年舉辦一次，與世界12強棒球賽間隔2年舉行。不過世界棒球經典賽不像12強是以世界排名作為資格決選，只要在上一屆會內賽分組排名墊底，就都需參加資格賽，爭取下屆經典賽參賽資格，而2023年經典賽時中華隊預賽和古巴、義大利、荷蘭、巴拿馬等國家進行小組賽，想不到賽程結束形成5隊2勝2敗互咬局面，在比較「對戰失分率」後，台灣位居墊底，本屆只能從資格賽開始打起。為了展現必勝決心，曾總宣布今晚由右投鄭浩均掛帥先發。雖然中華隊首戰遭遇主力傷退的打擊，但曾總對鄭浩均充滿信心：「鄭浩均是台灣前三強的好投手。他在台灣國內聯賽的表現是頂尖的，我們是抱持著這樣的信任起用他。」曾總坦言，開賽就有兩名主力受傷對球隊士氣與戰力確實有影響，但在困難中更要展現跨越障礙的意志力。中華隊目前已經吞下1敗，在賽前預想的主要對手韓國和澳洲都順利贏球的情況下，形勢相當不利。