▲菲菲（右）、沛沛（左）兩人都十分關心陳傑憲的傷勢，希望不要影響他之後的比賽。（圖／記者吳翊緁攝影）

2026世界棒球經典賽（WBC）昨（5）日正式開打，今日中華隊更將對上強敵日本，然而「台灣隊長」陳傑憲在與澳洲對戰時，遭左投奧洛林（Jack O'Loughlin）觸身球擊中，導致骨裂。中華隊官方應援團CT AMAZE的菲菲、沛沛下午出席外送平台應援活動時，坦言相當擔心陳傑憲的傷勢，而被問到台灣網友出征奧洛林一事，她們則尷尬表示：「這個我們就沒有follow到。」陳傑憲5日對戰澳洲隊時，遭奧洛林觸身球砸中退場，畫面曝光後讓許多台灣球迷不滿，留言痛批奧洛林，對方也緊急關閉社群，話題引發討論。啦啦隊女孩菲菲、沛沛今日下午出席活動時，透露看到轉播時非常擔心，沛沛表示「希望不要影響他之後的比賽」；菲菲也希望陳傑憲能好好休息。不過被問到澳洲投手被網暴的問題時，外送平台公關卻出聲「這不太方便回答」，2位女孩也簡短回應：「這個我們就沒有follow到。」事實上，有不少網友發聲緩頰，認為沒必要出征選手，網紅Cheap更看不下去，表示球迷跑到外國球員社群開罵的行為「有夠丟臉」。而陳傑憲因傷今日無法上場打擊，錯失與大谷翔平、山本由伸等球星交手的機會，他在賽前受訪時，坦言很不甘心，希望後面2場比賽能上場，因為不想辜負從台灣遠道而來的球迷們，陳傑憲抱持正向態度說：「或許是老天註定，讓我今天在場下看著我的隊友們努力，相信一定能夠在比賽中觀察到什麼。」