▲曾在經典賽立下無數戰功的「平成怪物」松坂大輔、前巨人隊總教練高橋由伸，以及名將中田翔、里崎智也、糸井嘉男等人也紛紛現身球場。（圖／讀者提供）

▲國際影星渡邊謙與特別支持者二宮和也坐鎮，搭配原辰德與去年退役的中田翔組成「超豪華轉播四人組」。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽C組預賽「台日大戰」即將於今晚（6日）19時正式開打。為了目睹日本隊（侍JAPAN）在去年12強決賽負於台灣後發動的復仇之戰，包括王貞治、松坂大輔等多位日本棒球界的傳奇大老、優勝總教練及重量級嘉賓今日悉數集結東京巨蛋，現場星光熠熠，展現出日本對此戰必勝的決心。在比賽開打前，東京巨蛋的草坪上出現了極為罕見的豪華景象。帶領日本奪下2006年第一屆WBC冠軍的傳奇全壘打王王貞治，與2009年第二屆奪冠主帥原辰德，兩位優勝教頭罕見同框談笑。此外，曾在經典賽立下無數戰功的「平成怪物」松坂大輔、前巨人隊總教練高橋由伸，以及名將中田翔、里崎智也、糸井嘉男等人也紛紛現身球場。這群球界巨頭的集結，不僅是為了擔任球評，更象徵著全日本職棒界對這場「復仇之戰」的高度重視。除了球界大老，負責本次獨家直播的影音串流巨頭 Netflix 也祭出「超強大卡司」。轉播台由大會大使、國際影星渡邊謙與特別支持者二宮和也坐鎮，搭配原辰德與去年退役的中田翔組成「超豪華轉播四人組」。這套罕見的影視與球界混搭陣容讓網友紛紛驚呼：「這卡司太豪華了吧！」、「Netflix 真的砸重金」、「沒想到能看到渡辺謙跟原辰德同台」。日本隊今日的先發名單也正式出爐，萬眾矚目的洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平將出任「第1棒、指定打擊」。由於日本隊今日為先攻，大谷將在19時8分比賽開始後的首打席立刻登場。投手丘則交給同樣效力於道奇隊的山本由伸掛帥先發。日本隊教頭井端弘和已明確下達「全力進攻」的指令，希望能靠這套大聯盟級的超強陣容，在主場一雪前恥。面對日本隊排出的「最強布陣」以及場邊眾多傳奇球星的注目壓力，已無退路的中華隊將由鄭浩均先發應戰。儘管國際賠率與輿論普遍看好日本，但中華隊也已做好「硬碰硬」的心理準備。隨著比賽時間逼近，東京巨蛋周邊已被台日球迷擠爆，兩國的宿命對決一觸即發。