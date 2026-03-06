我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「台灣隊長」陳傑憲今（5）日代表中華隊WBC經典賽開幕戰交手澳洲，第六局卻遭到觸身球伺候，賽後官網還原球路，落點精準畫在手上，有球迷就藉機暗酸主審裴洛塔（Omar Peralta），表示這球差點判好球。（圖／取自MLB官網）

2026世界棒球經典賽（WBC）萬眾矚目的「台日大戰」今晚在東京巨蛋引爆。除了場上大谷翔平、山本由伸等球星的光環，執法裁判名單也成為焦點。今晚主審由去年在大聯盟世界大賽第七戰表現還算穩健的貝克（Jordan Baker）擔任。讓台灣球迷頭痛的是，昨日在台澳大戰引發好球帶爭議的裴洛塔（Omar Peralta），今日將移防二壘審，續留在場上執法。今晚坐鎮本壘後方的主審貝克（Jordan Baker）絕非等閒之輩。他正是2025年世界大賽第七戰的主審。在道奇與藍鳥廝殺到延長賽、大谷翔平先發、山本由伸後援2.2局封王的熱血一役中，貝克展現了世界級的執法水準。根據數據報告，貝克在該場世界大賽的好球帶準確度與一致性皆達94%，雖然對於右打者外角的好球帶稍微偏寬，但對比賽勝負的期望值偏差僅0.1分。對於今晚必須面對日本隊王牌山本由伸的中華隊打者來說，擁有一個穩定且具公信力的好球帶，無疑是件好事。然而，裁判組名單中另一個名字卻讓台灣球迷「心驚驚」。昨日在台澳大戰擔任主審、因好球帶忽大忽小、甚至變「長方形好球帶」的裴洛塔，今晚將擔任二壘審。裴洛塔昨日的表現引發全球公憤，美國網紅Talkin’ Jake痛批其準確率僅50%，韓國網友更在Threads上爆粗口質疑。台灣球迷昨日甚至掀起一波「向中職裁判道歉潮」，感嘆「原來中職裁判領先全球」。雖然今日裴洛塔移至二壘防區，不再主宰好球帶，但他對於上壘safe或out的判決還是會影響戰局。值得一提的是，貝克在去年世界大賽第七戰執法時，曾因投手大谷在局間熱身過久，引發藍鳥教頭向他抗議「特殊待遇」。當時貝克憑藉對大聯盟比賽節奏規則的精準理解，判定大谷因上個半局參與打擊與跑壘，具備延長準備時間的「例外條款」，成功平息紛爭。在「冠軍主審」與「爭議裁判」同場執法的情況下，中華隊除了要力拚日本明星隊，如何適應裁判的判決尺度，也是這場背水一戰的關鍵。