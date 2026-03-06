我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本隊大谷翔平從中華隊先發投手鄭浩均手中敲出滿貫砲。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.6）

中華隊今（6）日在經典賽C組預賽對上強敵日本，在前兩局還沒打完就被打了10分，目前以0：10落後，大谷翔平敲出滿貫砲，目前已經3安、5打點。對此台鋼雄鷹總教練洪一中表示，台灣投手威力不輸日本，但是控球能力稍差，這也是一直以來的通病。這一場比賽鄭浩均開賽就被大谷翔平敲出二壘安打，所幸他後續及時止血，該局沒有丟分。而日本王牌山本由伸這一場的狀態也很理想，首局節奏明快，三振掉費爾柴德，讓中華隊三上三下。次局鄭浩均對村上宗隆投出保送，個人連兩打席送首位打者上壘，之後又被牧秀悟敲安，之後又對源田壯亮投出觸身球。這一局求好心切，控球出現一些問題，之後雖然解決掉了若月健矢，但大谷翔平面對一顆掉得很低的變化球被大谷掃出滿貫砲。之後鈴木誠也又獲得保送，吉田正尚敲三壘安打，牧秀悟又獲得保送，這時候球隊觀察到鄭浩均身體有些不舒服，因此決定換投，由胡智為繼續投球。鄭浩均今天主投1又1/2局，被敲4支安打，送出4次保送，退場時0：6落後。但胡智為上場後還是沒辦法解決危機，滿壘情況下被源田壯亮敲出安打，在丟掉2分，比數被拉開到8：0。之後若月健矢再度敲安，大谷翔平也敲出本場第3安，本場比賽猛打賞，2局就已經3安、5打點，比數被拉開到10：0。洪一中點評表示：「這是台灣投手的通病，我們的威力不會比較差，但是我們的控球沒有日本投手來的好。」洪一中對於鄭浩均的狀況如此說道，「你的球再怎麼強再怎麼好都要經過本壘板才有用。」洪總感嘆，第一局那麼漂亮和穩定，被大谷翔平敲二壘安打還能不失分，那時候還覺得他今天狀況不錯，沒想到這麼快就出狀況。