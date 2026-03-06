我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽萬眾矚目的「台日大戰」，今（6）日晚間於東京巨蛋點燃戰火。日本隊頭號巨星大谷翔平再度展現世界級打擊實力，在第二局下半兩出局滿壘時，面對中華隊先發投手鄭浩均，轟出一記震驚全場的滿貫全壘打，僅用兩局就達成猛打賞，距離「完全打擊」只剩一步。大谷翔平今日擔任第一棒指定打擊，首局首打席就從鄭浩均手中敲出二壘安打。雖然鄭浩均隨後展現韌性，首局力保不失，但進入第二局後控球出現明顯波動。在第二局下半，鄭浩均接連投出保送與觸身球，加上被牧秀悟擊出安打形成滿壘。在兩出局的絕對關鍵時刻，大谷翔平抓準一顆壓得很低的變化球，一棒扛出右外野大牆，形成致命的滿貫全壘打。這不僅是大谷在經典賽舞台的首發滿貫砲，更是他自2023年3月12日對戰澳洲以來，睽違1090天再度於 WBC 賽場開轟，瞬間引爆東京巨蛋氣氛。日本隊的攻勢並未停歇，在鄭浩均控球失準的情況下，日本隊於第二局直接打了一輪，一共打了15個人次，敲出7支安打。再度輪到大谷翔平打擊時，他毫不留情再補上一支一壘安打。開賽僅僅兩局，大谷翔平已集滿「一壘安打、二壘安打、全壘打」，不僅在兩局內就達成猛打賞，更直接進入「完全打擊」聽牌狀態。目前日本隊靠著大谷的重砲與後續串聯取得大幅領先，徹底擊潰中華隊防線。