▲WBC經典賽3月6日中華隊對日本隊，信義區香提大道廣場擠滿應援民眾。（圖／記者邱曾其攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的「台日大戰」，在今（6）日晚間於東京巨蛋正式開打，大批球迷湧入東京巨蛋為中華隊加油。但也有些沒有搶到票的球迷只能在場外應援，不過其中一位揮著國旗的球迷超幸運，竟在被外國媒體訪問後，主持人直接問他一句「你想進去裡面嗎？」就被帶進場，讓一旁球迷超羨慕，但也恭喜他大喊「Team Taiwan」。這位球迷超幸運的經驗，也在短短不到1小時，就狂吸近2萬人觀看。有網友在今日於Threads發出影片，透露一位台灣球迷揮著國旗在場外為中華隊應援，接受了外國媒體的訪問後，主持人直接用英文問他：「Do you want to go inside？（你想進去裡面嗎）」，讓他整個超驚訝，一旁的球迷們看到後也非常羨慕，但紛紛恭喜，並喊出「Team Taiwan」的口號。中華隊今日晚間迎戰日本隊，周六對戰捷克，連日緊湊賽程，台北101晚間也點燈為中華隊強力應援。今晚將分為兩階段應援，包括喊話台日大戰的「TEAM TAIWAN，台日友好」，還有台捷大戰「台灣尚勇、榮耀對捷、沒在怕的」，隔空為中華隊打氣！