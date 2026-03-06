我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽3月6日中華隊對日本隊，中華隊大比分落後，球迷心急。（圖／記者邱曾其攝）

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊迎戰日本隊，大谷翔平二局上半擊出滿貫砲。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic））C組預賽今日上演眾所矚目的台日大戰，不料中華隊開賽即陷苦戰。面對大聯盟級的日本武士隊打線，中華隊前兩局尚未打完便狂丟10分，目前以0：10大幅落後。其中日本隊球星大谷翔平表現神勇，不僅敲出滿貫全壘打，個人更已繳出「猛打賞」3安打、5打點的驚人數據。經典賽是有「提前結束比賽」規則的，如果5局結束落後15分、7局落後10分，就可能提前結束。中華隊先發投手鄭浩均首局雖被大谷翔平擊出二壘安打，但成功化解危機力保不失。然而進入第2局後，鄭浩均疑似因求好心切導致控球失準，接連送出保送與觸身球形成滿壘。儘管球數領先，大谷翔平仍精準鎖定一顆壓得很低的變化球，掃出滿貫全壘打，這也是他睽違1090天再次在經典賽開轟。隨後鄭浩均因身體不適退場，總計主投1.1局被敲4支安打、送出4次保送。接替投球的胡智為也未能止血，遭源田壯亮、若月健矢及大谷翔平連續安打，比數瞬間被拉開至0：10。隨著分差迅速擴大，球迷也開始關注經典賽是否具備「提前結束比賽」（俗稱扣倒）的規定。根據大會正式規則，預賽與八強賽階段設有以下門檻：相差15分：比賽進行完第5局後，若領先達15分。相差10分：比賽進行完第7局後，若領先達10分。目前中華隊在2局結束已落後達10分，若無法在後續局數及時回穩止血並發動反攻，極有可能觸發提前結束規則。此項規定旨在保護球員並維持比賽品質，但進入四強準決賽與冠軍戰後則不適用，必須打滿9局。中華隊上一次被扣倒是在2006年經典賽，7局以14：3扣倒，也是在東京巨蛋。