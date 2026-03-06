我是廣告 請繼續往下閱讀

面對全場焦點大谷翔平，鄭浩均未能守住防線，遭大谷一棒轟出右外野方向的滿貫全壘打，日本隊瞬間取得4比0領先

▲中華隊「美美」鄭浩均今（6）晚掛帥先發，正面對決日本隊第一棒大谷翔平。擁有 150 公里以上火球身手的他，將挑戰壓制大聯盟級的豪華打線，全台球迷引頸期盼這場巔峰對決。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.06）

▲日本隊大谷翔平從中華隊先發投手鄭浩均手中敲出滿貫砲。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.6）

WBC

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今(6)日上演台日大戰。首局表現穩健的中華隊先發投手「美美」鄭浩均，在二局上遭遇職業生涯最慘烈的「東京慘案」。二局上半，中華隊投手鄭浩均控球出現亂流。開局先對村上宗隆投出四壞球，隨後被牧秀悟敲出安打，加上挑戰後判定為觸身球的源田壯亮，日本隊在一人出局後瞬間攻佔滿壘。。然而這僅是核爆的開端。在取得兩出局後，鄭浩均再度陷入保送與安打的連環套，吉田正尚的二壘安打與村上宗隆的內野安打持續擴大領先至6比0，中華隊此時決定更換投手。中華隊換上胡智為接替，但依然難以阻擋日本隊燒得火熱的球棒。胡智為登場後先投出保送再度塞滿壘包，隨後源田壯亮、若月健矢連續敲出安打奪分。隨即，大谷翔平單局第二次站上打擊區，再度補上一支帶有打點的右外野穿越安打。總計日本隊在二局上瘋狂敲出7支安打（包括大谷的2安），加上5次四死球保送，整整打了14人次，單局猛灌10分。中華隊先發鄭浩均此役僅投1.2局便狼狽下場，用球數54球，投出5次保送，慘丟8分自責分。