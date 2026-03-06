2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今(6)日上演台日大戰。首局表現穩健的中華隊先發投手「美美」鄭浩均，在二局上遭遇職業生涯最慘烈的「東京慘案」。日本隊強打大谷翔平在該局不僅兩度上場打擊皆敲安，更包含一發點燃全場氣氛的滿貫全壘打。日本隊單局灌進10分的「核爆級」攻勢，讓中華隊陷入大幅落後。
滿壘惡夢開始：大谷翔平滿貫砲定江山
二局上半，中華隊投手鄭浩均控球出現亂流。開局先對村上宗隆投出四壞球，隨後被牧秀悟敲出安打，加上挑戰後判定為觸身球的源田壯亮，日本隊在一人出局後瞬間攻佔滿壘。
面對全場焦點大谷翔平，鄭浩均未能守住防線，遭大谷一棒轟出右外野方向的滿貫全壘打，日本隊瞬間取得4比0領先。然而這僅是核爆的開端。在取得兩出局後，鄭浩均再度陷入保送與安打的連環套，吉田正尚的二壘安打與村上宗隆的內野安打持續擴大領先至6比0，中華隊此時決定更換投手。
血洗東京巨蛋：大谷翔平單局2安、日本連敲7安灌10分
中華隊換上胡智為接替，但依然難以阻擋日本隊燒得火熱的球棒。胡智為登場後先投出保送再度塞滿壘包，隨後源田壯亮、若月健矢連續敲出安打奪分。隨即，大谷翔平單局第二次站上打擊區，再度補上一支帶有打點的右外野穿越安打。
總計日本隊在二局上瘋狂敲出7支安打（包括大谷的2安），加上5次四死球保送，整整打了14人次，單局猛灌10分。中華隊先發鄭浩均此役僅投1.2局便狼狽下場，用球數54球，投出5次保送，慘丟8分自責分。
資料來源：台灣運彩、CSDA、運彩不求人
相關WBC新聞
日本最難纏打者不是大谷翔平！「用球數殺手」是他 鄭浩均得注意
台日大戰賠率一面倒！國際賭盤看好日本大勝 美媒：可能被扣倒
台灣「巨投」在日本不多見 五十嵐亮太：鄭浩均投球角度極具威脅
我是廣告 請繼續往下閱讀
二局上半，中華隊投手鄭浩均控球出現亂流。開局先對村上宗隆投出四壞球，隨後被牧秀悟敲出安打，加上挑戰後判定為觸身球的源田壯亮，日本隊在一人出局後瞬間攻佔滿壘。
面對全場焦點大谷翔平，鄭浩均未能守住防線，遭大谷一棒轟出右外野方向的滿貫全壘打，日本隊瞬間取得4比0領先。然而這僅是核爆的開端。在取得兩出局後，鄭浩均再度陷入保送與安打的連環套，吉田正尚的二壘安打與村上宗隆的內野安打持續擴大領先至6比0，中華隊此時決定更換投手。
中華隊換上胡智為接替，但依然難以阻擋日本隊燒得火熱的球棒。胡智為登場後先投出保送再度塞滿壘包，隨後源田壯亮、若月健矢連續敲出安打奪分。隨即，大谷翔平單局第二次站上打擊區，再度補上一支帶有打點的右外野穿越安打。
總計日本隊在二局上瘋狂敲出7支安打（包括大谷的2安），加上5次四死球保送，整整打了14人次，單局猛灌10分。中華隊先發鄭浩均此役僅投1.2局便狼狽下場，用球數54球，投出5次保送，慘丟8分自責分。
@mlb Shohei Ohtani sent the crowd into a frenzy after his GRAND SLAM! #worldbaseballclassic #mlb #japan #shoheiohtani #homerun
♬ original sound - MLB
相關WBC新聞
日本最難纏打者不是大谷翔平！「用球數殺手」是他 鄭浩均得注意
台日大戰賠率一面倒！國際賭盤看好日本大勝 美媒：可能被扣倒
台灣「巨投」在日本不多見 五十嵐亮太：鄭浩均投球角度極具威脅
更多「2026經典賽」相關新聞。