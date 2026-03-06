我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平抓準一顆壓低的變化球，掃出睽違1090天的經典賽滿貫全壘打，個人單場繳出猛打賞、5分打點的恐怖數據。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽，今晚在東京巨蛋上演萬眾矚目的台日大戰，不料中華隊開賽即陷苦戰。面對大聯盟級的日本武士隊打線，中華隊第二局就丟掉10分，打破賽史紀錄。雖然最終驚險沒被5局結束比賽，但根據大會「7局領先達10分提前結束」之規則，中華隊最終仍以0：13遭到日本隊裁定「扣倒」擊敗。這是中華隊在經典賽隊史第3次被提前結束比賽。日本隊在過去5屆經典賽小組賽首戰沒輸過，今天再贏就是6勝0敗，相當驚人。中華隊先發投手鄭浩均今日控球出現嚴重問題。首局雖化解大谷翔平二壘安打的危機，但第2局陷入大亂流，接連送出保送與觸身球。在滿壘局面下，大谷翔平抓準一顆壓低的變化球，掃出睽違1090天的經典賽滿貫全壘打，個人單場繳出猛打賞、5分打點的恐怖數據。隨後鄭浩均因身體不適退場，接替的胡智為也無法止血，遭源田壯亮、若月健矢及大谷翔平連續安打。日本隊在2局結束就取得10：0領先，並在5局結束前將分差擴大至15分，觸發裁定結束規則。回顧中華隊在最高層級「一級國際賽」（奧運、12強賽、經典賽）的歷史，此前僅發生過2次被扣倒的紀錄，且皆發生在經典賽：2006年第一屆WBC：預賽在東京巨蛋以3：14負於日本（7局扣倒）。2013年第三屆WBC：八強複賽以0：14負於古巴（7局扣倒）。根據WBC大會正式規則，預賽與八強賽階段設有「扣倒」機制，門檻為：📍相差15分：比賽進行完第5局後，若領先達15分。📍相差10分：比賽進行完第7局後，若領先達10分。此項規定旨在保護球員並維持比賽品質，但進入四強準決賽與冠軍戰後則不適用，必須打滿9局。上一次經典賽出現「5局扣倒」紀錄是在2023年WBC經典賽B組預賽，苦主是中國大陸隊，當時韓國以22：2擊敗中國。該場比賽韓國隊打線全面爆發，全場狂敲20支安打，在打完5局時就已經取得高達20分的絕對領先，直接跨越了WBC大會設定的「5局相差15分」提前結束門檻，將比賽在第5局就強勢終結。這場比賽不僅是經典賽史上極其罕見的5局扣倒紀錄，韓國隊單場狂轟22分，更一舉刷新了WBC賽史單場球隊最高得分紀錄。中華隊這次驚險避開了此紀錄，沒有和中國比肩、成為海峽難兄難弟。