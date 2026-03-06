我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊WBC經典賽預賽交手日本歷經東京慘案，第2局單局大核爆慘失10分，球迷除了哀嚎聲一片，也有人在Threads上發問，日本這屆經典賽在大谷翔平一乎百應下，召集多達8位大聯盟球員加入，創下史上最多，加上最頂級日職球星幾乎全數加入，30人名單中僅有9位是2024年12強成員，幾乎可以說是不同等級球隊。中華隊方面，儘管同樣徵召多位旅美好手，但除大多數為投手外，3A等級重砲李灝宇、「龍仔」龍恩（Jonathon Long）都因傷缺席，打線上與12強相比，仍有鄭宗哲等人加入，但同樣都是以中職打者為主體組成。本場比賽不少球迷抱著當年12強決賽完封日本的印象迎接本場比賽，卻在大谷翔平第2局滿貫砲後就為比賽定調，球迷眼見單局被狂攻10分，疑惑2年前還可以完封日本的中華隊，為何2年後一局被穿著同一件球衣的日本打爆，「我終於明白什麼叫經典賽了⋯」、「12強有多囂張 經典賽就有多落魄」、「其實對日本真的沒有抱太大期待」