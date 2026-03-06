我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊表現不如預期，總教練曾豪駒（如圖）想必也背負巨大壓力。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽今(6)日上演台日大戰，比賽來到6局上，中華隊仍以0:13落後日本隊，連轉播主持人都表示「這分數讓我始料未及」。疑似戰況太慘烈，畫面拍到總教練曾豪駒紅了眼眶，引發網友熱議。中華隊表現不如預期，投手鄭浩均遭大谷翔平敲出全壘打，痛失4分，日本隊目前以13比0大幅領先。轉播畫面也拍到中華隊總教練曾豪駒疑似眼眶泛紅，網友表示「曾豪駒總教練剛剛是眼眶紅？還是我看錯？轉播有拍到」、「感覺是，我也有看到」、「13比0剃光頭，曾豪駒都哭了，中華隊加油，不要提前結束，拜託」。雖然中華隊比數落後，但台灣球迷仍未放棄，東京巨蛋依舊響起震耳欲聾的應援聲。觀看直播的台北市蔣萬安也表示，「只要球迷不放棄，選手也不會放棄」，希望大家能打起精神，為選手加油到最後一刻。