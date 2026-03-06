我是廣告 請繼續往下閱讀

▲按照賽會規則，目前把日本隊牽扯進來比較「失分率」，中華隊處於絕對劣勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲WBC經典賽3月6日中華隊對日本隊，信義區香堤大道廣場擠滿應援民眾，但中華隊經歷一場慘敗。（圖／記者邱曾其攝）

▲中華隊今日對日本一戰慘丟13分，但按照大聯盟針對2026年經典賽最新規則修改，中華隊屆時若與澳洲、韓國同為2勝2敗比拚失分率，本場失掉的13分並不算數。（圖／記者葉政勳攝）

▲2026年世界棒球經典賽，中華隊0比13提前七局敗給日本隊，預賽苦吞2連敗。（圖／記者葉政勳攝）

在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）其他組別都還沒開打之際，C組已經快要誕生晉級球隊了，而中華隊球迷很可能等不到好結果。在今（6）日以0：13輸給日本隊之後，中華隊即使後續全勝都很有可能無法晉級。同時在日本全勝的預測下，中華隊現在得希望「連過3關」，並希望目前最有可能、且最理想的「黃金劇本」出現。今天輸給日本隊可能是賽前意料之中，這從雙方實力差距、教練發言和專家預測都能看出來，甚至以稍微懸殊的比分落敗都可以想像。但輸到13分之多，並且被直接「扣倒」，讓人始料未及，來日本方面在網路上也都發出驚訝之聲。大比分輸掉這一場意味著什麼？，因為按照賽會規則，目前把日本隊牽扯進來比較「失分率」，中華隊處於絕對劣勢，雖然日本還沒打澳洲和韓國，但要這兩國也輸超過13分並不現實。其次，說明，教練團在熱身賽後的私下評價、以及媒體之間的討論都是如此，少打一場比賽更是有如雪上加霜。另外在進攻策略上，中華隊過度選球，在對手普遍控球出色的情況下，似乎應該更積極攻擊會更好。如今的局面，中華隊之後兩戰都必須要拿下，特別是。但同時晉級之路早已不操之在己，，反之若韓國擊敗日本、且所有球隊都擊敗捷克的前提之下，無論如何，中華隊現在首要目標仍是爭取2連勝，再輸一場則鐵定無緣晉級。之後則只能靜待佳音，等待最終結果對自己有利。中華隊剩下的2場比賽（對捷克、對韓國）必須全部拿下，將最終戰績拉到2勝2敗。只要再輸1場（無論是1勝3敗或0勝4敗），就會直接遭到淘汰。這個前提會將64種組合瞬間篩選到剩下16種。即使中華隊拿到2勝2敗，由於WBC賽制優先比較「對戰勝負」，而中華隊已經輸給澳洲與日本。這代表：◼️如果戰績只有中華隊跟澳洲平手，澳洲晉級。◼️如果戰績只有中華隊跟日本平手，日本晉級。因此，中華隊絕對不能落入只有兩支球隊同為2勝2敗互咬的局面。祈禱出現「三方互咬」局面中華隊唯一的生路，是創造「三支球隊同為2勝2敗」的超級大混戰，且這三隊必須「互有勝負（彼此對戰同為1勝1敗）」，才能進入比較失分率的環節。因為中華隊對澳洲與日本都吞敗，中華隊的互咬對象，必須包含韓國。在剩下的16種可能中，只有4種純數學排列組合能形成完美的1勝1敗互咬（佔整體機率僅6.25%）：：日本4勝0敗第一晉級。韓國擊敗澳洲、日本擊敗韓國與澳洲。導致台灣、澳洲、韓國皆為2勝2敗。這基本上是最可能發生的情況。：澳洲4勝0敗第一晉級。韓國擊敗日本、澳洲擊敗韓國、日本擊敗捷克。導致台灣、日本、韓國皆為2勝2敗。這基本上是中華隊不敢賭的局面，因為澳洲若擊敗日本，下一場沒擊敗韓國，中華隊照樣會出局，所以台灣球迷肯定希望澳洲9日落敗。：賽果同劇本一，但日本爆冷輸給捷克（日本3勝1敗第一晉級）。導致台灣、澳洲、韓國皆為2勝2敗。：澳洲3勝1敗第一晉級（輸日本）。韓國擊敗日本、澳洲擊敗韓國，且日本爆冷輸給捷克。導致台灣、日本、韓國皆為2勝2敗。嚴酷的現實是，中華隊目前能靠「純戰績」直接晉級的機率是0%。必須先自己爭氣搶下2連勝，然後祈禱日、韓、澳的交戰賽果完全符合上述4種劇本之一（機率6.25%），最後還要比較失分率才能驚險搶下第2名。