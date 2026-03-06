2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽今日在東京巨蛋上演「台日大戰」，未料賽果呈現一面倒的態勢。日本隊憑藉大谷翔平的滿貫全壘打與單局灌進10分的瘋狂攻勢，最終以13：0於第7局提前結束比賽（扣倒）擊敗中華隊。根據日本媒體《THE DIGEST》報導，這場歷史性的敗仗引發台灣球迷強烈落伍與憤怒，直言雙方實力落差巨大，更形容這是中華隊在WBC史上最黑暗的一天。
大谷滿貫砲定調 單局10分擊潰中華隊防線
本場比賽第2局成為中華隊的噩夢。日本隊在1出局滿壘的情況下，由大谷翔平轟出一發震撼全場的滿貫全壘打先馳得點。隨後日本打線徹底爆發，讓大谷在同局內再度獲得打擊機會並擊出適時安打，單局灌進10分寫下大會紀錄。第3局日本隊持續追加3分，早早奠定勝基。
相較於日本隊的猛烈火力，中華隊雖然整場獲得6次四死球保送、多次攻佔得點圈，但在日本投手群山本由伸、藤平尚真、宮城大彌及北山亘基的連番壓制下，全場僅敲出零星的1支安打，攻勢完全斷層。
單局10失分創慘烈紀錄 台灣球迷悲鳴「看不到車尾燈」
單局失掉10分不僅創下中華隊在WBC隊史的最慘紀錄，也打破了過往國際賽的防線。賽後，社群平台上的台灣球迷哀鴻遍野，負面評價如潮水般湧現：「今天甚至連生氣的力氣都沒了」、「雙方的實力差了整整100年」、「這絕對是中華隊WBC史上最糟糕的一場比賽」、「為什麼棒球沒有投降輸一半的規則？」。
晉級形勢岌岌可危：兩戰皆負吞下最爛開局
繼昨日負於澳洲後，中華隊目前在分組預賽苦吞2連敗，且連兩戰遭到完封，進攻端一分未得。在強權環伺的C組，中華隊若想晉級八強，接下來對戰捷克與南韓的賽事已無任何退讓空間，必須全勝且寄望其他隊伍失分率拉高，才保有一線生機。
