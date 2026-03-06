2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽今日展開一場震撼教育，日本隊在東京巨蛋以13：0橫掃中華隊，達成「扣倒」（提前結束比賽）的懸殊戰果。日本隊球星大谷翔平以一記驚天動地的滿貫全壘打徹底擊潰中華隊，此舉不僅讓不少本國直播廣場上的球迷落淚，連緊盯戰況的南韓媒體也紛紛發出悲鳴，形容這是韓國隊眼中「最壞的劇本」。
大谷翔平「怪物級」演出 滿貫砲定勝負
本場比賽的轉折點出現在第二局下半，大谷翔平在滿壘的情況下，面對一顆低球直接轟出右外野牆外，這發推估飛行距離達130公尺、擊球初速突破時速180公里的滿貫全壘打，瞬间將分差拉開。
大谷今日展現「二刀流」巨星的恐怖破壞力，單場繳出4打數3安打、包含1發滿貫砲與5分打點的傲人數據。韓媒《朝鮮日報》對此高度評價，直言「日本棒球的心臟——大谷摧毀了台灣」，對日本單局狂灌10分的攻擊火力表示脫帽致敬。
韓媒憂「連鎖反應」 中華隊慘敗恐對韓國也不利
面對大谷翔平異次元的表現，南韓門戶網站「Daum」宣告韓國隊進入「非常狀態」。韓媒分析指出，由於中華隊在比賽前段就大幅落後，展現出戰意全失、形同「舉白旗」的狀態，導致日本隊得以從容調整，甚至在第7局就換下大谷，成功節省了主力投手的消耗，這對明日即將與日本交手的韓國隊來說，無疑是「最壞的劇本」。
此外，韓媒更擔心慘敗後的台灣已無退路，極可能在8日對戰韓國時採取「背水一戰」的策略，投入所有主力投手傾力一搏，這將使韓國隊面臨日本與台灣的雙重夾擊，處境極其艱困。
中華隊陷入隊史最低潮：球迷怒稱「最糟比賽」
對於今晚遭到日本隊橫掃，台灣球迷的反應極為強烈。不少球迷在社群媒體上崩潰表示：「今天甚至連生氣的力氣都沒有了」、「這可能是中華隊WBC史上最糟糕的一場比賽」、「雙方實力差了100年」。
在苦吞二連勝（對澳洲與捷克）的澳洲隊威脅下，連負兩場且分差巨大的中華隊，晉級形勢已岌岌可危。如何從這場「歷史級」的大敗中重整旗鼓，並在後續對戰捷克與韓國的賽程中保住顏面，將是曾豪駒教練團最大的考驗。
