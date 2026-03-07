就在鳳凰城太陽隊即將於3月7日對陣紐奧良鵜鶘隊的前夕，球隊傳出令人遺憾的場外消息。根據TMZ報導，太陽隊前鋒布魯克斯（Dillon Brooks）於 3月6日凌晨因涉嫌酒駕（DUI）在史考茲谷（Scottsdale）被捕，隨後已獲釋。
凌晨兩點遭逮捕 布魯克斯手傷缺陣中又添亂
報導指出，當地警方於週五凌晨約2點將布魯克斯帶回偵訊，並在大約一個多小時後的凌晨 3點20分將其釋放。截至週五上午，太陽隊球團尚未針對此事件發布正式評論或紀律處分公告。
布魯克斯目前正處於受傷缺陣狀態，他因左手骨折於2月下旬接受了手術，預計需缺席四至六週。雖然此次事件短期內不會影響球隊當前的出賽名單，但對於正值復健期且身為球隊核心成員的他來說，此舉對球隊形象無疑造成了負面衝擊。
布魯克斯場外行為恐影響球隊布局
布魯克斯並非球隊輪換的邊緣球員。本賽季他表現優異，根據數據統計，他場均貢獻生涯新高的20.9分，且在受傷前50場比賽皆為先發出賽，是隊上最重要的側翼防守者之一。
此外，布魯克斯與太陽隊簽有一份為期四年、總價值高達8600萬美元的全額保障合約，本賽季薪資超過2100萬美元。作為鳳凰城砸重金簽下的核心主力，他的場外發展與後續可能的聯盟懲處，都將受到球迷與球團的高度關注。
後續發展 靜待聯盟與球團表態
目前此消息主要來自媒體報導，尚未有法院最終判決或聯盟的停賽公告。太陽隊接下來將在3月6日迎戰鵜鶘，隨後於3月8日主場對陣夏洛特黃蜂。
