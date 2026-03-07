金州勇士隊昨（6）日剛以115：113逆轉擊敗休士頓火箭，將戰績提升至32勝30敗。儘管贏球，勇士隊本賽季仍面臨重重挑戰，尤其是陣中球星巴特勒（Jimmy Butler）因傷長期缺陣，且季中大動作交易來的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）表現不如預期。根據最新的交易傳聞指出，勇士隊在2025-2026賽季的交易截止日前，曾將補強目標鎖定在密爾瓦基公鹿隊的「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）和洛杉磯快艇隊的超級巨星雷納德（Kawhi Leonard）。
勇士積極詢價雷納德 快艇堅定拒絕交易
根據ESPN周五的報導，勇士隊在尋求字母哥之外，也曾認真考慮過引進雷納德的可能性。報導分析，勇士隊高層為了把握目前的奪冠窗口，在交易市場表現得極其積極。
然而，這項重磅交易最終並未成行，主因在於快艇隊當時完全沒有交易雷納德的意願。快艇隊在送走哈登（James Harden）後，更傾向於觀察雷納德與新加盟的加蘭（Darius Garland）能擦出什麼樣的火花。目前快艇隊在西區排名第九，僅落後勇士隊1.5場勝差。
球迷反應兩極 敬佩管理層積極、遺憾未成真
此消息在Reddit等社群平台上引發勇士球迷熱烈討論，部分球迷對管理層展現的侵略性表達尊重，認為這展現了球團重返巔峰的決心。也有球迷感到惋惜，感嘆球隊雖然鎖定多位頂級巨星，最終卻只換來目前處於低迷狀態的波爾辛吉斯。
雷納德若加盟勇士隊，雖然能帶來頂尖戰力，但也伴隨著顯著風險。除了長期困擾他的傷病問題與「負荷管理」標籤外，目前聯盟也正在調查他與快艇組織之間是否涉及違反薪資上限規定的爭議。
不過，雷納德本賽季依然打出全明星級別的數據，出賽47場中場均貢獻27.9分6.4籃板3.7助攻。數據顯示，只要他保持健康進入季後賽，依然是足以左右冠軍歸屬的威脅。
儘管交易截止日已過，但報導預測，如果勇士隊在今年夏天仍無法成功延攬字母哥，雷納德在洛杉磯的時代可能會比合約預期的更早結束。這意味著在接下來的休賽季，雷納德仍將是勇士隊補強名單上的重點關注對象。
