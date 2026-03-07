我是廣告 請繼續往下閱讀

▲明尼蘇達灰狼在主場以115：107擊敗多倫多暴龍，喜迎5連勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲勇士戰績提升至32勝30負，坐穩西區第8。（圖／美聯社／達志影像）

排名 球隊 戰績 近況 1 雷霆 穩居龍頭 亞歷山大復出戰績趨穩 2 馬刺 45勝17負 文班領軍2連勝 3 灰狼 40勝23負 5連勝，排名上升 4 火箭 38勝23負 爆冷負勇士，排名下滑 5 金塊 39勝24負 2連勝，緊咬前四 6 湖人 37勝25負 負金塊，排名第6 7 太陽 35勝27負 惜敗公牛，與前六勝差拉開 8 勇士 32勝30負 殘陣爆冷，力保前八

隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最後20場的衝刺階段，西區排名競爭已陷入白熱化。在6日多達9場的激戰過後，西區中段班排名再度洗牌。明尼蘇達灰狼隊憑藉穩定發揮與對手的「助攻」，成功重返西區前三；而陷入傷兵潮的金州勇士隊則打出賽季代表作，爆冷擊敗火箭，穩住附加賽席位的同時，更對排名第7的太陽虎視眈眈。明尼蘇達灰狼在主場以115：107擊敗多倫多暴龍，喜迎5連勝。當家球星愛德華茲（Anthony Edwards）高效攻下22分，搭配戈貝爾（Rudy Gobert）18分12籃板的兩雙表現，確保了勝果。由於原本排名第3的火箭隊今日意外落敗，戰績來到40勝23負的灰狼順勢超越火箭，奪回西區第3寶座。目前西區第3名的競爭極度激烈，灰狼、火箭、金塊與湖人四支球隊之間的勝差僅在1.5場以內，任何一場勝負都可能導致排名易主。今日最具話題性的比賽莫過於勇士客場挑戰火箭。勇士隊近期遭遇毀滅性傷病，柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等多名核心全數缺陣，戰力嚴重折損。然而，勇士隊眾將展現驚人韌性，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）狂飆26分9籃板，梅爾頓（De'Anthony Melton）也貢獻23分，雙方激戰至延長賽，最終勇士以115：113險勝火箭。這場勝利不僅讓勇士戰績提升至32勝30負，坐穩西區第8，更因為排名第7的太陽隊今日輸球，雙方勝差縮小，勇士有望繼續向上攀升。約基奇（Nikola Jokic）繳出28分12板13助的大三元，率領金塊以120：113擊敗湖人，排名穩居西區第5，並與第4名的火箭已無勝差。文班亞馬（Victor Wembanyama）展現統治力，單場38分16板5火鍋，率領馬刺大勝活塞取得2連勝，目前穩居西區第2，緊追龍頭雷霆。布克（Devin Booker）雖攻下27分，但隊友絕殺補籃未果，太陽以103：105惜敗公牛，排名掉至西區第7。