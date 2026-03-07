我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）正式進入激烈的預賽階段，各組強權紛紛亮相。在今日（7日）進行的賽事中，A組的傳統勁旅古巴隊與D組的南美強權委內瑞拉隊，分別擊敗巴拿馬與荷蘭，順利拿下本屆賽事的第一場勝利。在聖胡安希拉姆·比索恩體育場舉行的A組賽事，上屆闖入四強的古巴隊展現了強大的長打實力。二局上，吉伯特（Yoelkis Guibert）率先擊出陽春全壘打先馳得點；三局上，效力於大聯盟的強打蒙卡達（Yoan Moncada）在三壘有人時，敲出左外野方向的兩分砲，將比分擴大至3：0。古巴先發投手莫伊尼洛（Livan Moinello）主投3.2局，僅被敲出2支安打並送出4次三振，精簡地完成先發任務；接手的羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）中繼2.1局飆出3K無失分，展現宰制力。巴拿馬僅在七局下靠著卡馬戈（Johan Camargo）的適時安打追回1分。先發投手艾倫（Logan Allen）主投3局挨了兩發全壘打失3分，成為敗戰主因。在邁阿密龍之屋球場（LoanDepot Park）舉行的D組賽事，委內瑞拉靠著五局下的4分大局，最終以6：2輕取荷蘭。開局領先：首局下，委內瑞拉開路先鋒阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）擊出二壘安打，隨後靠著阿拉耶茲（Luis Arraez）的適時安打跑回第1分。五局下大噴發：雙方在二局結束戰成2：1領先，五局下委內瑞拉趁著荷蘭更換投手的亂流，靠著保送與安打攻佔滿壘，阿拉耶茲再選到保送擠回1分。隨後威爾森·康崔拉斯（Wilson Contreras）擊出2分打點二壘安打，加上薩爾瓦多·培瑞茲（Salvador Pérez）與卡斯楚（Willi Castro）的適時發揮，單局灌進4分奠定勝基。荷蘭隊全場雖有零星攻勢，並在六局上追回1分，但最終受制於委內瑞拉牛棚投手的壓制，未能翻轉戰局。目前D組由委內瑞拉取得1勝0敗的開局，荷蘭則苦吞首敗；A組方面，古巴在擊敗巴拿馬後取得領先優勢。隨著各大強權先後開胡，經典賽的競爭態勢已日趨白熱化。