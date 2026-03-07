我是廣告 請繼續往下閱讀

墨西哥隊今（7）日在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）B 組預賽中，靠著阿蘭達（Jonathan Aranda）敲出3分砲，終場於休士頓大金體育場（Daikin Park）以8：2擊敗英國隊，順利取得開門紅。這場勝利不僅讓墨西哥朝晉級之路邁出重要一步，更創下其參加六屆WBC以來，首度在錦標賽第一場比賽獲勝的紀錄。本場比賽戰況一度陷入膠著，雙方在前五局僅由墨西哥的阿爾瓦雷斯（Nacho Alvarez Jr.）在二局下敲出陽春全壘打取得1：0領先。英國隊則在六局上靠著捕手哈利·福特（Harry Ford）的陽春砲將比分追成1：1平手。僵局維持到八局下半，墨西哥隊一壘手阿蘭達面對速球派投手貝克（Tristan Beck），在壘上有人的情況下，將一顆96.8英里的速球轟出牆外，這發飛行距離達346英尺的三分全壘打瞬間點燃現場29724名球迷的熱情，幫助墨西哥取得4：1領先。墨西哥隊隨後在九局上再添4分，徹底鎖定勝局。現年27歲的阿蘭達效力於坦帕灣光芒隊，去年剛繳出3成15打擊率與14轟的全明星賽季。墨西哥隊總教練吉爾（Benji Gil）賽後對其大加讚賞，認為他不僅是全明星，未來更有潛力成為 MVP 等級的打者。阿蘭達賽後感性表示：「我不僅是為了球隊，更是為了國家的顏色而戰。這支全壘打帶動了全隊的積極氣氛，我感到非常高興。」英國隊全場並非毫無機會，他們在前六局共留下6個殘壘，全場累計多達9個。總教練馬塞利諾（Brad Marcelino）坦言：「面對像墨西哥這樣的強隊，你必須把握住得點圈有人的機會。球員們雖然打得很頑強，但可惜沒能換回分數。」墨西哥隊：將於週日晚上8點（東部時間）對陣巴西隊，力爭連勝。英國隊：將於週六晚上8點（東部時間）挑戰強敵美國隊。墨西哥隊在2023年經典賽曾闖入四強，最終惜敗於日本隊。今年在休士頓旗開得勝，為其雪恥之路奠定了良好基礎。