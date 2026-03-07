我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）「二刀流」巨星大谷翔平的破壞力，不僅讓東京巨蛋陷入瘋狂，連遠在美國的頂尖球星們也感到無比震撼。去年美聯賽揚獎得主、底特律老虎隊左投史庫柏（Tarik Skubal）今（7）日受訪時，談到大谷對陣中華隊敲出的滿貫全壘打，只能露出苦笑並感嘆：「他真的一點都沒變。」大谷翔平在昨（6）日對戰中華隊的比賽中，於第2局掃出一發擊球初速突破180公里的滿貫全壘打，單場繳出3安打、5打點的「準完全打擊」表現，率領日本隊以13：0提前結束比賽。這場比賽進行時正值美國深夜，但大谷的表現迅速透過社群媒體傳遍大聯盟各隊。代表美國隊出征的史庫柏在今日對陣巴西隊的賽前記者會上表示：「我一覺醒來，就看到大谷打了滿貫砲。雖然不知道那是美國時間幾點發生的，但我當下的想法是：『這傢伙跟賽季中完全沒兩樣嘛！（笑）』」作為當今大聯盟最強左投之一，史庫柏對於大谷能迅速進入「戰鬥模式」感到不可思議。他透露自己私下也會以球迷的身份觀看其他組別的比賽，並對本屆經典賽的高水準感到興奮：「站在粉絲的角度，這是一個非常特別的賽事。希望透過WBC，能讓棒球這項運動在全世界得到更好的發展。」美國隊將於今日（日本時間7日）迎來首戰對陣巴西。史庫柏作為陣中的王牌投手，其表現備受期待。