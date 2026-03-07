隨著2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）分組賽進入高潮，今日（7日）即將上演備受矚目的「日韓大戰」。這兩支宿敵的對決史中，最令球迷難忘的莫過於2006年首屆賽事。當時韓國隊在擊敗日本後，竟在投手丘插上「太極旗」引發軒然大波。前韓國代表隊捕手洪性炘近日在接受日本媒體《Sportiva》受訪，揭開了當年這些因緣背後的真實內幕。
一郎「30年論」誤傳 成為韓國隊團結導火線
回顧20年前的首屆 WBC，日本傳奇球星鈴木一朗在賽前曾表示：「希望以『讓對方覺得往後 30年都無法對日本出手』的氣勢贏球。」 這番話在當時的韓國隊耳中，卻成了極大的挑釁。
洪性炘回憶道：「一朗選手的發言在韓國並未精準傳達原意，而是被解讀成非常失禮的言論。」 這種危機感反而讓韓國隊空前團結，抱著「展現我們實力」的決心拚戰。最終，韓國隊在東京與美國兩度擊敗日本，洪性炘坦言，一朗展現出的打擊技術確實是極大的威脅。
投手丘插旗事件 韓國捕手稱非要羞辱
2006年第二輪賽事韓國再次擊退日本後，投手徐在應將韓國國旗「太極旗」插在投手丘上，這幕被一朗視為「棒球生涯最屈辱的一天」。
對此，洪性炘代為解釋，這並非預謀要羞辱對手：「其他國家的選手看來可能覺得很無禮，但當時只是國旗剛好掉在附近，激動之下就插了上去。」 他強調，這在韓國國內被視為激勵人心的感動瞬間，並非刻意要對日本展現無禮。
韓國棒球困境 安於現狀與投手斷層
相較於日本已三度奪冠，韓國隊近期在 WBC 連續三屆止步首輪。目前在大聯盟海盜隊體系任教的洪性炘指出，韓國棒球正考驗著「結構性問題」：
過去頂尖球員如李承燁、朴贊浩積極挑戰美日職棒並帶回經驗。但現在韓國國內年俸提高，球員傾向留在國內，導致實力提升緩慢。
相較於日本投手以指叉球等變化球在大聯盟獲得高評價，美日球團對韓國投手的速球與變化球興趣漸失。目前 KBO 各隊王牌多由洋投擔任，這也直接影響了國家隊的戰力。
