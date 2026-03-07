我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）分組預賽昨日（6日）展開「台日大戰」，日本武士隊以13：0在第7局提前擊敗中華隊，取得首勝。陣中巨星大谷翔平全場繳出3安打、5 打點的驚人表現，更以「單局5打點」刷新了經典賽歷史新紀錄。大谷翔平昨日擔任首棒指定打擊，在第 2 局下半日本隊進攻時，兩度踏上打擊區均有建樹，在該局首度打擊時，大谷面對滿壘局面，將一顆曲球轟出右外野牆外，掃進4分打點，這也是日本隊本屆賽事的首發全壘打。隨著日本隊打線持續爆發，大谷在同局內第二度上場打擊，再度擊出帶有1分打點的安打。MLB官網數據專家Sarah Langs指出，大谷在單一局內進帳5分打點，正式改寫了經典賽史上「單局最多打點」的紀錄。大谷翔平的瘋狂表現也引起大聯盟（MLB）高度關注。MLB官網以「連霸王者與世界最強選手的強大組合，周五晚間於東京現身」為題進行報導。報導分析，雖然中華隊先發投手鄭浩均在第1局成功化解大谷的二壘安打危機，但第2局大谷就沒再給對手機會。他選掉三顆球後，在2壞1好時精準鎖定對手的曲球重擊，並在繞壘時向看台做出日本隊本屆新創的「點抹茶」慶祝姿勢。日本隊憑藉大谷翔平點燃的第2局10分大局，搭配第3局追加的3分，早早奠定勝基。身為衛冕軍的日本隊在此戰展現絕對實力，大谷在首戰就展現極佳狀態與抗壓性，無疑是日本隊挑戰二連霸最強而有力的後盾。