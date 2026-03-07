2026年世界棒球經典賽（WBC）進行中，中華隊接連對上澳洲、日本都輸，結果不如預期，昨（6）日更以0:13慘遭日本「扣倒」，比賽在7局提前結束，士氣大受影響，連敗2場也引來部分酸民攻擊。昔日大聯盟強投「不死鳥」郭泓志賽後在社群上發文安慰，坦言也曾被質疑不認真，但他相信經過努力「我們會變強回來的」，一席話鼓舞了許多人。

郭泓志經歷9次手術　曾遭質疑「不夠認真」吐心聲

郭泓志職涯因左手肘韌帶撕裂、骨刺及肩關節唇受傷，經歷9次手術，今（7）日凌晨他在社群上有感而發，直言每次受傷總有人說他不夠認真、不夠強、不夠投入，但郭泓志總跟老婆說：「沒關係，與其原地放棄，倒不如再次努力。」

▲郭泓志（如圖）職涯因左手肘韌帶撕裂、骨刺及肩關節唇受傷，經歷9次手術。他坦言過去也曾被質疑不夠認真、不夠強。（圖／中職提供）
中華隊連輸2場　郭泓志暖喊：我們會變強的

面對中華隊在經典賽連輸2場，郭泓志也暖心給予鼓勵說：「努力或許不會有最好的結果，但都是未來的經驗的累積，我們會變強回來的。」貼文讓許多網友看了心中感受到溫暖與力量，留言表示「不愧是中華隊心靈導師」、「不死鳥再現」、「郭董能懂球員的辛苦」、「哥可以隨隊當心靈導師嗎」。

昨日吞敗後，中華隊總教練曾豪駒賽後受訪時表示：「這樣的比數、這樣的失敗，我們會承受下來，積極去面對。」他提到過程中每位選手都很努力，「這就是結果，我們必須去接受」，今日也將繼續努力，背負著不能再輸的壓力。

