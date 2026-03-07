2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）東京賽區 C 組預賽戰火持續，中華隊與捷克隊將於今日（7日）中午展開一場攸關保級的「生存之戰」。在遭日本隊以大比分擊潰後，中華隊今日將由旅美小將莊陳仲敖掛帥先發，而捷克隊則推出身高188公分神秘左投諾瓦克（Jan Novak）正面迎戰。
捷克王牌左投 前金鶯隊新秀諾瓦克
對於台灣球迷而言，諾瓦克或許是個陌生的名字，但在捷克棒球界，他早已是國家隊的資深核心選手。現年28歲的諾瓦克是一名左投手，曾效力於MLB巴爾的摩金鶯隊小聯盟體系。他從2012年起就開始代表捷克國家隊出賽，是陣中經驗最豐富的投手之一。
他在2025年歐洲棒球錦標賽中表現極為搶眼，幫助捷克隊奪得銅牌。當時他主投7又1/3局不僅未失分，還投出多達9次三振，僅被擊出3支安打。最近一季的聯賽中，諾瓦克繳出3勝1敗、防禦率4.40的成績，並在43局中送出42次三振，展現了極高的三振率。
中華隊先發：運動家隊潛力新秀莊陳仲敖
中華隊則由運動家隊小聯盟系統排名第 27 位的莊陳仲敖應戰。莊陳仲敖本季在小聯盟 2A 穩定出賽，防禦率 4.08，投球局數達到 145.2 局，顯示他在接受肩部手術後已完全恢復健康。他的球速最高可達 96 英里，擅長利用速差擾亂打者，並搭配一顆 80 英里出頭的優質變速球作為主要武器。
攸關保級 敗者恐落入資格賽
由於中華隊與捷克隊目前戰績皆為0勝2敗，落居小組末座，這場比賽被視為攸關下一屆能否參賽的關鍵性戰役。若此役勝負將直接影響兩隊在下屆WBC是否需從資格賽打起。根據賽制，分組最後一名將被降級至資格賽。
兩隊在經典賽賽場上從未有過交手紀錄，但曾在2024年的交流賽中對壘過兩場，當時戰績為一和一勝。
