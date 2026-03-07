我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）B 組預賽今日於德州休士頓大金體育場（Daikin Park）展開，由衛冕軍美國隊對陣巴西隊。首度出戰經典賽並擔任美國隊隊長的「法官」賈吉（Aaron Judge），在首局首打席便展現驚人怪力，敲出一發外野騷動的特大號兩分砲，率領美國隊先馳得點。本場比賽首局下半，美國隊在1出局二壘有人的情況下輪到賈吉打擊，面對效力於日職西武獅隊的巴西先發投手高橋（Bo Takahashi）。賈吉在0好3壞的球數領先下，精準鎖定一顆127公里的滑球，將球掃向左中外野看台。這發全壘打飛行距離達405英尺（約 123.4 公尺），現場觀眾目睹球球飛出牆外後爆發巨大歡呼聲，場面震驚全場。身為洋基隊當家巨星，賈吉此次是生涯首度參與經典賽。他賽前感性表示，能代表國家出戰是非常難得的機會，對此感到非常榮幸。美國隊在2023年第五屆賽事中於決賽負於日本隊摘下亞軍，隊史過去五屆僅拿過一次冠軍（2017年），今年賈吉的加入無疑為美國隊注入一劑強心針。美國隊今日排出的先發打序星光熠熠，清一色由大聯盟球星組成：小威特 (Bobby Witt Jr.)哈波 (Bryce Harper)賈吉 (Aaron Judge)舒瓦伯 (Kyle Schwarber)布萊格曼 (Alex Bregman)羅利 (Cal Raleigh)安東尼 (Roman Anthony)巴斯頓 (Byron Buxton)杜蘭 (Brice Turang)投手丘則由舊金山巨人隊王牌洛根·韋伯（Logan Webb）掛帥先發。面對如此強大的衛冕陣容，賈吉的首局兩分砲已為美國隊奠定極佳的進攻氣勢。