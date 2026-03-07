2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）B 組預賽今日於德州休士頓大金體育場（Daikin Park）展開，由衛冕軍美國隊對陣巴西隊。首度出戰經典賽並擔任美國隊隊長的「法官」賈吉（Aaron Judge），在首局首打席便展現驚人怪力，敲出一發外野騷動的特大號兩分砲，率領美國隊先馳得點。
首打席即炸裂 賈吉 405 英尺砲轟西武洋投
本場比賽首局下半，美國隊在1出局二壘有人的情況下輪到賈吉打擊，面對效力於日職西武獅隊的巴西先發投手高橋（Bo Takahashi）。賈吉在0好3壞的球數領先下，精準鎖定一顆127公里的滑球，將球掃向左中外野看台。這發全壘打飛行距離達405英尺（約 123.4 公尺），現場觀眾目睹球球飛出牆外後爆發巨大歡呼聲，場面震驚全場。
初登場意氣風發 賈吉努力為國家爭取榮耀
身為洋基隊當家巨星，賈吉此次是生涯首度參與經典賽。他賽前感性表示，能代表國家出戰是非常難得的機會，對此感到非常榮幸。美國隊在2023年第五屆賽事中於決賽負於日本隊摘下亞軍，隊史過去五屆僅拿過一次冠軍（2017年），今年賈吉的加入無疑為美國隊注入一劑強心針。
美職豪華連線：全大聯盟先發陣容亮相
美國隊今日排出的先發打序星光熠熠，清一色由大聯盟球星組成：
小威特 (Bobby Witt Jr.)
哈波 (Bryce Harper)
賈吉 (Aaron Judge)
舒瓦伯 (Kyle Schwarber)
布萊格曼 (Alex Bregman)
羅利 (Cal Raleigh)
安東尼 (Roman Anthony)
巴斯頓 (Byron Buxton)
杜蘭 (Brice Turang)
投手丘則由舊金山巨人隊王牌洛根·韋伯（Logan Webb）掛帥先發。面對如此強大的衛冕陣容，賈吉的首局兩分砲已為美國隊奠定極佳的進攻氣勢。
投手丘則由舊金山巨人隊王牌洛根·韋伯（Logan Webb）掛帥先發。面對如此強大的衛冕陣容，賈吉的首局兩分砲已為美國隊奠定極佳的進攻氣勢。