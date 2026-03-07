我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這一次2026年在自家主場東京巨蛋首戰，由牧秀悟帶團隊賽前喊話，大家看到他很有朝氣的模樣忍俊不禁，包括井端弘和監督、大谷翔平和近藤健介都笑了出來。（圖／翻攝自日本武士隊IG）

在昨天2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）的C組小組賽，日本隊以13：0痛擊中華隊，拿下本屆賽會第一勝，也跨出衛冕第一步。而該隊官方IG也釋出賽前集合全隊「圓陣」，讓人意外的是不是由精神領袖大谷翔平鼓勵，而是由27歲的日職明星野手牧秀悟發表熱血言論，底下也吸引不少球迷留言討論。日本上一屆經典賽冠軍戰前，大谷翔平發表著名的「今天不要仰慕他們」演講，鼓舞日本隊士氣，最終球隊也摘下2023年的冠軍。這一次2026年在自家主場東京巨蛋首戰，由牧秀悟帶團隊賽前喊話，大家看到他很有朝氣的模樣忍俊不禁，包括井端弘和監督、大谷翔平和近藤健介都笑了出來。今日から世界一へ、中国との戦いが始まります。 えー、ケガして出れなかった選手もいますし、さあここまでサポートしてくれたメンバー、えーそして応援してくれるファンのためにも、その思いを背負って今日戦っていきましょう。ミスしても、前向いていこう！ ミスしても、前向いていこう！ 打てなくたって、次打てばいい！ それでもダメなら、全員でカバーしよう！ （チームメイト：オッケーオッケー！）準備はいいですか？ 残り7試合の1試合目、今日絶対勝っていきましょう！ いきますよ！ さあ行こう！從今天開始，邁向世界第一，與中國隊的戰役即將展開。 有些選手因為受傷而無法參賽，為了至今為止全力支持我們的團隊成員，以及為我們加油的球迷們，讓我們背負著這份心意，在今天的比賽中奮力一戰吧。就算失誤了，也要向前看！ 就算失誤了，也要向前看！ 就算打不好，下一個打席再打好就行了！ 如果還是不行，我們所有人一起互相彌補！ （隊友：OK、OK！）大家準備好了嗎？ 邁向奪冠剩下7場比賽，這是第1場，今天絕對要拿下勝利！ 要上囉！ 大家上吧！這段影片釋出後，不到半天便吸引大量日本與台灣球迷留言討論：「牧選手的嗓門真的太有活力了，連酷酷的井端監督都笑了！」、「這場首戰交給牧來帶動氣氛真是正確的決定」、「『失誤也沒關係、打不好下一個打席再來』，這種心態真的帶給球隊很大的勇氣」、「看到大家笑得這麼開心，就知道這支球隊的化學反應非常好！」不少球迷在留言中提到，牧秀悟展現了如同前輩松田宣浩般的「熱男」精神，成功接下帶動全隊士氣的棒子。日本隊昨日不僅在精神面上團結一心，場上表現更是無懈可擊，展現出志在必得的王者風範。