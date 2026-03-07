我是廣告 請繼續往下閱讀

在滿壘遇到大谷翔平應該要保送嗎？在昨日2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）台日大戰後，有球迷提出這樣的疑問，顯然答案最終是被敲了一發滿貫砲，中華隊終場以0：13吞下賽會第二敗，大谷那一場「猛打賞」敲出3支安打、並有5分打點。不過對此台鋼雄鷹總教練洪一中和知名球評「東哥」黃忠義都認為沒有必要，應該正面對決。這一場比賽鄭浩均開賽就被大谷翔平敲出二壘安打，所幸他後續及時止血，該局沒有丟分。而日本王牌山本由伸這一場的狀態也很理想，首局節奏明快，三振掉費爾柴德，讓中華隊三上三下。次局鄭浩均對村上宗隆投出保送，個人連兩打席送首位打者上壘，之後又被牧秀悟敲安，之後又對源田壯亮投出觸身球。這一局求好心切，控球出現一些問題，之後雖然解決掉了若月健矢，但大谷翔平面對一顆掉得很低的變化球被大谷掃出滿貫砲。之後接手的胡智為也壓不住場面，中華隊最終單局丟掉10分，可以說在這一局就被KO了。賽後談到這場比賽，不少球迷在網路上討論，當下是否應該要敬遠大谷翔平？當下雖然會掉一分，但抓後面狀況不佳的近藤健介，單局只丟有限的分數，或許會比硬拚來的好。但在《野球名人房》的直播節目中，洪一中和黃忠義都認為應該要正面對決，黃忠義認為那個當下還是要有一些賭注，更何況鄭浩均也沒太多失投，就是要正面對決了。