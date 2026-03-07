我是廣告 請繼續往下閱讀

日本隊WBC首戰靠著第2局狂攻10分，終場13：0提前七局戰勝台灣，賽後前日職名捕、現任球評里崎智也於個人頻道上回顧此戰，點出中華隊投手最大特點，「球速真的很快，但是控制力卻不好。」里崎智也更疑惑，中華隊投手群是否因為客場出賽影響到控球。鄭浩均昨戰首局首打席就被大谷翔平敲安，驚險飆K度過首局後，第2局卻遭遇一波亂流，對首名打者村上宗隆投出保送，後續又發生觸身球，導致得在1出局滿壘再次面對大谷，結果被他敲出一發致勝滿貫砲。「那位先發投手（鄭浩均）球速真的很快，但是控制力卻不好。」里崎智也分析道，「這讓他在場上顯得很不穩定，日本隊也針對這點很好的做出應對。」但他也看到中華隊打線，整場都想突破日本投手的嘗試，「還有透過觸身球挑戰來爭取上壘，顯示出他們面對日本隊投手，還是有著『不計代價要上壘』的拼勁。」里崎智也隨後稱讚大谷第一打席就打出二壘安打，「讓原本擔心他在熱身賽手感不佳的教練團與球迷，瞬間放下心中大石了。」至於那發石破天驚、登上MLB官網的滿貫砲，里崎智也則感嘆道，「WBC根本是為了大谷而存在的賽事。」除點出台灣投手的狀況，里崎智也也提到自家投手群單場送出5保送，在今晚面對韓國一戰得趕快改善，「對付韓國打線不能只靠球速硬拼，必須善用變化球擾亂節奏，讓對方落入陷阱裡。」