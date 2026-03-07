我是廣告 請繼續往下閱讀

對上實力強大、由大谷翔平領軍的衛冕軍日本隊，相信不少投手都會有同樣的疑問。2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）分組賽「日韓大戰」於今日（7日）在東京巨蛋正式開打。韓國隊出人意料地派出34歲的資深側投高永表掛帥先發，面對實力強大的日本隊，高永表在賽前受訪時坦言心中充滿不安與掙扎，甚至自問：「為什麼要讓我對日本先發？」日本隊在昨日以13：0橫掃台灣，展現出驚人的攻守實力，這也讓南韓國內媒體驚呼國家隊進入「非常事態」。作為抗日先鋒的高永表在接受南韓媒體《OSEN》採訪時吐露真心話：「每當要睡覺時，我就會想『為什麼要把對日本隊的比賽交給我？』」他表示，自從在沖繩營隊被告知要對日本先發後，腦袋裡就轉過無數想法。他直言日本隊是上屆冠軍，也是現今最強的團隊，「看到他們的陣容如此充實，對於該如何勝負感到不安，也非常緊張」。韓國隊總教練柳志在選擇先發投手時經歷了長久的苦惱。雖然南韓並非隨意挑選，高永表在近5年內有4度達成單季20次以上的優質先發（QS），被譽為「高品質」右投手。教練團在目標晉級八強與考量過密賽程的前提下，雖然不能放棄日韓戰，但仍做出了戰略性的決斷。據悉，這可能與南韓隊希望溫存另一位左投王牌柳賢振，以應對後續更具勝算的保級戰或晉級戰有關。畢竟目前看起來，台灣打者對於左投的適應力非常不佳。面對外界的關注與自身的壓力，高永表強調會以「挑戰者」的心態積極進攻。回顧過往國際賽，他常因過於想表現而導致失常留下遺憾。「這次我會丟掉那些想法，交給本能去運作，」高永表堅定表示，「我會帶著不畏懼結果、與對手正面對決的感覺去投球」。