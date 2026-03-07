我是廣告 請繼續往下閱讀

波士頓塞爾提克球星傑森·塔圖姆（Jayson Tatum）今（7）日在TD花園球場完成了眾所矚目的賽季首秀。這距他去年5月因右腳阿基里斯腱斷裂接受手術後，整整睽違了298天。在全場球迷的歡呼聲中，塔圖姆得到15分12籃板與7助攻，塞爾提克最終以120：100擊敗達拉斯獨行俠，送給對手6連敗。剛滿28歲的塔圖姆本場比賽以先發身分上場27分鐘，儘管久未出賽導致手感略顯生鏽，全場16投6中得到15分，但他依舊展現全能價值，貢獻12籃板與7助攻。塔圖姆在比賽初期手感冰冷，前6次出手皆落空，甚至出現扣籃失手的插曲，但他隨後調整狀態，在半場結束前接連完成補籃與三分球得分。「這是一段漫長的旅程，而今天是一個新起點的巔峰，」塞爾提克總教練喬·馬祖拉（Joe Mazzulla）在賽前表示，「我們始終相信他今年能夠回歸。」獨行俠方面，新秀庫珀·弗拉格（Cooper Flagg）在比賽中一度令人捏把冷汗。他在一次切入籃框時著地不穩，隨即痛苦地握住左腳。弗拉格先前才因左腳中段足弓扭傷缺席8場比賽，所幸在經過短暫評估後，他仍帶傷重返賽場，最終上場30分鐘，拿下14分、8籃板與6助攻，但投籃手感低迷，僅23投7中。射手克雷·湯普森（Klay Thompson）則為獨行俠提供火力支援，全場投進5記三分球拿下19分。這也是他連續第二場比賽投進至少5顆三分球，目前他在NBA替補球員三分球進球榜上排名第二。此外，後衛麥斯·克里斯蒂（Max Christie）也貢獻12分。賽場上除了激烈的對抗，也出現了感人一幕。曾在2020年同樣遭遇阿基里斯腱斷裂重傷的克雷·湯普森，在第二節開始前特別上前擁抱泰托姆，歡迎他重返球場。塞爾提克目前排名東區第二，例行賽尚餘19場。球隊希望利用接下來的時間讓泰托姆找回巔峰狀態，為季後賽衝刺。泰托姆對此表示，他的目標是恢復成受傷前的那個全明星水準，帶領球隊再次爭奪總冠軍。