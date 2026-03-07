我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華隊開路先鋒鄭宗哲一開賽就擺出短棒，成功站上一壘。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.7）

模式 運作方式 莊陳仲敖的「拍頭」屬於？ 全自動模式 (Full ABS) 每一球都由電腦判定，主審只是「讀稿機」。 否。 挑戰模式 (Challenge System) 平時由主審判決，球員不服時可「拍頭」要求看電腦結果。 是。 這是目前大聯盟最傾向採用的方案，保留了人的互動。

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）東京賽區C組預賽戰火持續升溫，中華隊今（7）日中午迎戰捷克隊，展開攸關保級的「生存之戰」。中華隊先發投手莊陳仲敖在首局雖遭遇亂流，但隨即展現強大壓制力連飆3K，而他在場上慣性動作「拍頭」示意挑戰好球帶，意外成為場邊熱議話題。其實「拍頭」是在小聯盟投手和主審示意要用ABS挑戰的信號，但是WBC並沒有使用此系統。比賽首局，莊陳仲敖在面對捷克隊首棒打者瓦維拉（T. Vavra）時，雖被擊出二壘安打讓對手攻佔得點圈，但他隨即穩住陣腳。在對決捷克強打赫魯普（M. Chlup）時，莊陳仲敖投出兩顆精準的高品質變化球，游走在好球帶邊緣，卻未獲主審青睞判定為壞球。此時，莊陳仲敖反射性地做出「拍頭」動作，向主審示意要進行好壞球挑戰。然而，本屆世界棒球經典賽（WBC）並未引進「ABS」自動好壞球挑戰系統，莊陳仲敖此舉應是將其在小聯盟（MiLB）長期征戰的習慣帶到了國際賽場。儘管無系統可挑戰，他仍靠著優異實力連拿三個出局數，成功化解失分危機。莊陳仲敖所做的「拍頭」動作，源自於美國職棒大聯盟（MLB）近年在小聯盟測試並預計於2026年進一步應用的「自動好壞球挑戰系統」（Automated Ball-Strike Challenge System，簡稱ABS）。該機制是當投手、捕手或打者對主審的好壞球判決有異議時，可立即以「拍頭」手勢示意進入電子好球帶系統進行複審。每場比賽每隊擁有兩次挑戰機會。若挑戰成功（判決翻盤）則保留次數；若挑戰失敗，則扣除一次機會。ABS並不是一個固定的框框，因為每個打者的身高與打擊姿勢不同。系統會利用球場上方的光學雷達（LiDAR）或高影格攝影機（如 Hawk-Eye 鷹眼系統），即時鎖定打者的膝蓋底部與腰部中點。根據這兩個標記點，電腦會瞬間計算出該名打者的好球帶頂端與底端，形成一個虛擬的「立體五角柱」空間。當投手投出球後，系統會以每秒數千影格的速度捕捉球的飛行路徑。 系統不只看球「經過捕手手套」的位置，而是追蹤球進入本壘板前緣到離開本壘板後緣的完整過程。只要球的任何邊緣（甚至只有1公釐）觸碰到前述虛擬五角柱的任何一部分，系統就會判定為好球。這也是為什麼我們在轉播中看到判決幾乎沒有延遲的原因：球過本壘板後，地面工作站的電腦會在不到0.5秒內完成運算。運算結果（Ball 或 Strike）會透過無線電直接傳送到主審配戴的耳機中。主審聽到指令後，再做出對應的判報手勢。