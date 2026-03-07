我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莊陳仲敖今日共用55球，僅被敲出2支安打並投出1次保送，還送出4次三振。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.7）

▲經典賽中華隊先發投手莊陳仲敖在「台捷大戰」先發2.2局無失分，飆出4次三振。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.7）

▲2026年世界棒球經典賽，先發投手莊陳仲敖首局狂飆3次三振。（圖／記者葉政勳攝）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）中華隊今日(7日)迎戰捷克隊，在背水一戰的保級壓力下，打線首局便靠著鄭宗哲與費爾柴德的「小球戰術」先馳得點；2局上費爾柴德更轟出滿貫砲，迅速為球隊取得6：0大幅領先。在強大火力護航下，先發投手莊陳仲敖展現大將之風，主投2又2/3局無失分，送出4次三振無失分，成功封鎖捷克打線。莊陳仲敖今日共用55球，僅被敲出2支安打並投出1次保送，還送出4次三振。他能有效壓制捷克打線的原因，在於將自身「武器庫」發揮得淋漓盡致。本場比賽他的四縫線速球品質極佳，球速維持在92-94mph，並大量運用威力十足的變速球擾亂打者節奏。此外，他靈活穿插滑球與曲球改變速差，儘管開賽初段因主審好壞球尺度遭遇亂流，但他立刻穩住陣腳化險為夷，展現出超越年紀的心理素質。目前效力於美職運動家2A的莊陳仲敖，平時就相當用功勤於研究打者數據，今年春訓期間更曾向學長林家正請益實戰投打對決的策略。從高中時期球速138公里，一路進化到近期狂飆出97mph（156公里）的火球，他的全方位武器球種是立足國際賽的最大本錢：⚾直球： 均速約150公里，不僅尾勁出色、壓制力強，續航力更是一絕，即使投到100球後仍能維持近150公里的高水準。⚾變速球： 被球探盛讚的「極品武器」。下墜幅度大且變化時間晚，軌跡神似味全龍王牌徐若熙，對左右打者都具備極強的引誘揮空能力。⚾伸卡球： 帶有上飄效果且尾勁犀利，讓打者極難掌握擊球點，不易形成有效攻擊。⚾曲球與卡特球： 曲球具備優異水準，是搭配直球破壞節奏的利器；卡特球則偶爾突襲使用，增加對打者的干擾。⚾滑球： 雖然變化幅度較平庸且使用頻率較低，但仍能使整體配球更加難以預測。專家看好，隨著控球透過數據系統持續精進，潛力十足的莊陳仲敖未來在美職體系絕對有機會向更高層級叩關。莊陳仲敖上季小聯盟層級3級跳，表現受到運動家球團高度重視，休賽季邀請他參加大聯盟春訓邀約，因為機會難得，莊陳仲敖早些時間先去報到大聯盟春訓，又加上返台班機延遲，所以最後才「壓線」報到中華隊，經過一段時間調整，明日將正式在最關鍵一役為國出戰。現年25歲的莊陳仲敖此前曾效力於奧克蘭運動家，2023年因傷錯過一整季，去年復出後「趕進度」，開季先從1A出發，9場出賽包含5場先發，防禦率僅1.67，5月底就被升上高階1A，投了9場後又在7月被升上2A，2025賽季莊陳仲敖受邀參加大聯盟春訓，整季都在2A，28場出賽26次先發拿下6勝11敗，145.2局送出145次三振，防禦率4.08。 季後被運動家隊放進40人名單內的他，2026年也再度獲邀參加大聯盟春訓。生日：2000年8月25日(24歲)身高體重：185公分、86公斤國籍：台灣投打習慣：右投右打所屬球隊：美職奧克蘭運動家2A簽約金：50萬美元（約合新台幣1400萬）最快球速：157公里擅長球路：變速球、滑球、指叉球