2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）備受矚目的多明尼加共和國，今（7）日在首場分組賽展現令人畏懼的打擊深度。儘管開賽初段一度落後，但靠著比賽後半段瘋狂的攻勢，包括三發全壘打在內，最終以12：3輕取尼加拉瓜，強勢拿下賽會首勝。比賽前五局氣氛緊繃，尼加拉瓜險些演出經典賽史上最大的冷門。首局尼加拉瓜靠著蒙吉亞（Ismael Munguia）的適時安打先拔頭籌。雖然多明尼加下半局立刻由凱特爾·馬提（Ketel Marte）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）聯手反超比分，但尼加拉瓜二局上攻勢再起，札莫拉（Freddy Zamora）的二壘安打與道森（Chase Dawson）的安打再度以3：2要回領先。多明尼加的打擊火藥庫在三局下開始引爆，「J-Rod」胡立歐·羅德里奎茲（Julio Rodriguez）先敲出追平安打，隨後坦帕灣光芒隊新星卡米內羅（Junior Caminero）轟出個人經典賽首支兩分砲，將比分超前為5：3。七局下半多明尼加徹底打爆尼加拉瓜牛棚，單局狂灌6分。胡立歐·羅德里奎茲先擊出陽春砲，隨後擁有「怪力男」稱號的奧尼爾·克魯茲（Oneil Cruz）更轟出石破天驚的三分全壘打。多明尼加全隊此役共揮出12支安打，陣中5名打者單場至少敲出兩安，徹底摧毀尼加拉瓜防線。除了打線兇猛，多明尼加的救援投手群表現同樣完美。後援投手塞蘭東尼·多明格茲（Seranthony Dominguez）拿下勝投。多國牛棚接手後的8.2局合力送出零封表現，僅讓對手敲出3支安打，完全切斷尼加拉瓜的反撲火力和希望。此役胡立歐·羅德里奎茲5打數3安打、1轟、3分打點；奧尼爾·克魯茲擊出關鍵三分砲；費南多·塔提斯 Jr.： 3打數2安打、獲2次保送、跑回3分；小葛雷諾4打數1安打、貢獻3分打點。多明尼加下一場比賽將於美東時間3月8日迎戰荷蘭隊；而輸球後的尼加拉瓜則將於3月7日對上同樣目前0勝1敗的荷蘭隊。