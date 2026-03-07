中華隊今（7）日WBC經典賽交手同時實力最弱的捷克，全力拚下首勝，大聯盟外掛戰力「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）2局上把握把滿壘機會，敲出滿貫全壘打，幫助中華隊一舉拉開比分，《NOWnews》節目「野球名人房」主持人、知名球評黃忠義在直播派對當下，跟場外工作人員閒聊時就預言，「你看，剛好是費仔，注定會打全壘打阿！」結果下一秒費仔就開轟，一旁的洪一中也笑說，「還真的欸！」

費仔滿貫砲太震撼　黃忠義成神預言

費仔過去2戰都曾打出界外全壘打，運氣欠佳讓全台球迷都很扼腕，黃忠義當時就說，「幸運女神不站我們這邊，但還是要繼續加油。」結果本戰費仔面對捷克，繼續勇於出棒，第2局面對83.2英里紅中變化球，一棒把球打向左外野大牆外，飛行距離達到389英呎。

黃忠義與台鋼雄鷹總教練洪一中稍早再度舉辦直播派對，事發當下工作人員表示現在滿壘，黃忠義聽到後淡定回應，「滿壘就滿壘，就打全壘打阿！」

「你看，剛好是費仔，注定會打全壘打阿！」結果下一秒費仔就開轟，一旁的洪一中也笑說，「還真的欸！」黃忠義則站起身高舉雙手歡呼，開心地說，「是不是，劇本都是我說的那樣，如果那兩支都在界內，現在他其實打出三轟了欸。」

