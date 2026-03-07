我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）正式開打，尋求重返榮耀的美國隊今日在首場分組賽迎戰巴西隊。雖然過程不如預期的「一刀未斷」，但靠著「法官」艾倫·賈吉（Aaron Judge）首局的陽春砲領銜，以及全場選到驚人的17次保送，美國隊最終在比賽後段發動猛烈攻勢，以15：5大勝巴西，拿下本屆賽事首勝。比賽首局，美國隊當家強打艾倫·賈吉便展現隊長風範，將球送出牆外幫助球隊先拔頭籌。儘管美國隊打線擁有賈吉、凱爾·舒瓦伯（Kyle Schwarber）及卡爾·羅利（Cal Raleigh）等重砲手（三人在2025賽季合計擊出169支全壘打），但此役面對平均年齡偏低的巴西投手群，美國隊並未出現預期的全壘打煙火秀，取而代之的是極度耐心的選球與壓迫。美國隊全場雖然僅有2支長打，但靠著17次保送不斷施壓，讓巴西隊防線疲於奔命。九局上半，美國隊在領先三分的情況下發動「雪崩式」攻勢，連7名打者上壘，單局灌進大分將分差拉開至兩位數，徹底粉碎巴西隊的反撲希望。值得注意的是，雖然美國隊最終獲勝，但巴西隊展現了強韌的生命力。傳奇球星曼尼·拉米瑞茲（Manny Ramirez）的兒子、年僅20歲的盧卡斯·拉米瑞茲（Lucas Ramirez）此役大放異彩，分別從美國隊先發投手羅根·韋伯（Logan Webb）及後援投手蓋布·史派爾（Gabe Speier）手中敲出全壘打，單場雙響砲的表現震撼休士頓賽場。美國隊先發投手羅根·韋伯主投4局僅用52球，送出6次三振掉1分。除了首局第二球被拉米瑞茲狙擊外，隨後接連解決了12名打者，表現依舊穩健。