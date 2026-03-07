我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC中華隊內野手張育成有雙安的好表現。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲WBC中華隊指定打擊「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）在「台捷大戰」中敲出滿貫彈，助中華隊取得6：0領先。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

中華隊終於贏了，靠著團隊11支安打，選到8次保送，以及破隊史紀錄的8次盜壘，最終以14：0擊敗捷克，拿下2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）首勝。這一場比賽除了張育成3安4打點，費爾柴德2安3打點，陳晨威2安3打點，這3大強打的發揮之外，單場4次上壘的鄭宗哲、3次盜壘的鄭宗哲也是贏球影子功臣。張育成上一屆是分組MVP，狀態非常出色，成為近年中華隊國際賽最著名的主砲，在本屆賽會開打前受訪時他說新的賽事要重新開始，努力打出本上一屆更好的成績。「國防部長」也沒有食言，儘管前兩場對澳洲和對捷克中華隊打擊手感很冷，但張育成還是保持好狀況，中華隊賽會首安、對日本唯一一安都是他敲出來的，也是目前中華隊唯一連三場敲安的球員。而費爾柴德的發揮更不用說，不但敲出個人本屆首轟，而且在第一局的觸擊短打更是帶起球隊士氣和攻勢；陳晨威連續兩棒適時一擊，幫助我國拉開分數，也是至為關鍵。而鄭宗哲則是單場選到3次保送，敲出1支安打，則是今天的影子功臣，他首局的突襲短打上壘，以及第二局在費爾柴德滿貫砲前的保送，都幫助球隊堆積壘包，最終得到好的結果。