2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）東京賽區預賽，中華隊今（7）日展現勢在必行的決心，靠著開局「小球戰術」奏效，加上大聯盟強援費爾柴德（Stuart Fairchild）驚天滿貫砲，終場以14：0大幅分差擊敗捷克隊，順利奪下本屆賽會首勝。賽後，總教練曾豪駒針對換投時機與林昱珉的使用策略也做出了詳盡說明。中華隊首局便發動強攻，鄭宗哲突襲短打上壘，隨後費爾柴德再補上內野安打，兩人展現極速雙盜壘壓迫對手發生失誤，為台灣跑回本屆第一分，加上張育成適時安打，首局取得2：0領先。2局上中華隊攻勢再起，費爾柴德在滿壘時鎖定一顆失投變速球，一棒掃向左外野看台，完成令人血脈賁張的大滿貫，將領先擴大至6：0。費爾柴德賽後坦言，前兩場大家心情過於緊繃：「昨天其實就差點擊出全壘打，那一打席對方變速球沒有投到位，我也沒想太多，就是嘗試掌握好。先前大家想做的太多了，今天總算放開來打。」先發投手莊陳仲敖今日表現出色，主投2又2/3局僅被敲2安，飆出4次三振無失分，展現極佳的速球品質。然而，他在完成任務後，教練團隨即換上陣中左投王牌林昱珉，此舉引起外界熱議，部分球評認為林昱珉應保留至關鍵的「台韓大戰」再出賽。針對此調度，總教練曾豪駒與教練團強調，本屆旅外選手皆存在嚴謹的使用限制與保護規範，在林昱珉的使用上早有預先設定好的「劇本」。林昱珉賽後接受訪問時也直言，確實就是賽前設定好的使用方式。顯見教練團是為了確保投手戰力能在限制範圍內發揮最大效益，而非臨時起意。首局帶起攻勢火種的鄭宗哲，本場比賽多次利用速度與戰術干擾對手，他強調：「我的任務就是上壘，不管任何方式就是要上壘，只要能幫助球隊贏球我就做。」贏下捷克後，中華隊終於一掃前兩戰吞敗的陰霾。鄭宗哲直言，前兩場失利，球隊其實也沒有時間去難過，必須立刻調整心態面對下一戰，「從現在開始，目標就是把韓國給打敗！」