▲WBC中華隊「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）盜壘成功。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲WBC中華隊先發投手莊陳仲敖。2又2/3局投球沒有丟分（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

中華隊拚了！今（7）日在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）對上捷克隊，有絕對不能輸球的壓力，靠著鄭宗哲和費爾柴德成功的「小球戰術」、用速度戰壓迫對手失誤，得到本屆賽事第一分，團隊整個心情也放鬆下來，順利展現出自身實力，最終以14：0大勝。這一場比賽中華隊打出了11支安打，前兩場我國總計只有4安，而能夠在打擊上取得突破，除了捷克投手確實弱一級之外，速度戰發揮給予投手的壓力，絕對是關鍵原因，破隊史WBC紀錄的單場8次盜壘，極大程度的掌握了投打對決的節奏。這一場首局鄭宗哲就點了，突襲短打上壘，這也是台灣本屆第5安出爐，但可惜宋晟睿很快就被三振，但隨後連費爾柴德點成內野安打。之後鄭宗哲和費仔雙盜壘，失誤造成對方傳球失誤，得到本屆第一分。之後張育成再補上安打，中華隊首局就2：0領先。2局上攻勢再起，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）把握把滿壘機會，一棒將球送向左外野看台，形成一支「大滿貫」，中華隊取得6：0領先。這一場比賽費爾柴德不是從拿手的守備來幫助中華隊，因為此刻中華隊確實需要他的火力和關鍵一棒，因此曾豪駒這一場安排他打DH，而完全專注在場上的他，也的確發揮了球隊希望他達到的水準，無論是首局的「偷點」上壘，以及之後的滿貫砲，都對戰局造成深遠影響。特別是那次突襲短打，他和鄭宗哲可說是今天帶起中華隊攻勢的關鍵，兩人都透過偷點上壘，撤點發揮中華隊這一場速度戰的基調。事實上第一場輸球後，就有不少專業的聲音點評指出，中華隊過度等待、讓狀態好的投手掌握住投打節奏，導致打擊無法發揮。而利用速度戰就是將打擊節奏給拿回來的一種方式，而速度戰最重要的就是要先上壘，這方面鄭宗哲絕對是今天隱藏的第一功臣，單場1安3保送，跑回3分，他還完成3次盜壘，與費仔兩人包辦5次盜壘，合計7次盜壘，也寫下WBC隊史紀錄。另外中華隊這一場比賽莊陳仲敖的表現也讓人安心，先發主投2又2/3局投球沒有丟分，還有4次三振，雖然有被對手站上過得點圈，但都能化險為夷，投手能夠壓制，也提供給打者足夠的安定感。在他之後接棒的林昱珉，或許有人會質疑為何打比分領先還要推派他出賽，但這一屆旅外投手都存在使用限制，安排上一定要提前設定，因此「玉米」的用應該也是早早敲定的，而且他出賽效果絕佳2又1/3局投球只用了30球，幫助中華隊吃定大量局數，推他上來不算虧。贏下來，接下來要考量的關鍵就是明天對宿敵韓國要怎麼打了，因此目前看起來還沒起用的古林睿煬和林維恩應該就是對抗韓國的兩位雙亡排了，兩人被期許吃下大量局數，其他還可使用的投手應該也會全壓上來。就如同曾豪駒、鄭宗哲等人賽後接受訪問時說的那樣，其實也沒什麼好去多想的，既然都到了這一步田地了，其實就是打、把自己最好的一面展現出，多想只會讓手腳更施展不開來，想想12強賽時的情況，「享受比賽」其實是那一屆能拿冠軍很重要的心態。