2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）東京賽區C組預賽，中華隊今（7）日展現勢如破竹的攻擊火力，以14：0大勝捷克，在7局提前結束比賽，順利拿下本屆賽事首勝。由於這場勝利得來不易，全台球迷與場邊啦啦隊陷入瘋狂，熱情慶祝的場面甚至讓東京巨蛋官方罕見地以三聲道廣播要求大家退場，意外引發日媒《THE ANSWER》報導關注。
14：0強勢橫掃捷克 奪本屆賽會首勝
中華隊在首局就發動猛攻，靠著短打安打、盜壘及對手失誤先馳得點，隨後「國防部長」張育成補上適時安打。2局上，強援費爾柴德（Stuart Fairchild）更轟出滿貫砲，將領先擴大至6：0。台灣打線在6局再度爆發單局灌進5分，最終提前在7局扣倒捷克，一掃先前連敗陰霾。
經典賽特色「台灣應援」再進擊 12名啦啦隊員全員出動
根據日媒《Full-Count》報導，與昨日對戰日本隊時不同，今日內野看台區設置了正式的應援舞台，伴隨著銅管樂隊的現場演奏，場邊氣氛沸騰。
比賽過程中，啦啦隊是以4人一組輪替登場，但賽後奪勝的那一刻，12名啦啦隊隊員全數衝上舞台熱舞，帶領現場滿滿的台灣球迷高聲歡呼。大批球迷擠在走道上，高舉手機錄下這歷史性的一刻，慶祝熱潮久久不散，東京巨蛋內部的熱度絲毫沒有冷卻的跡象。
三聲道廣播催促退場 日媒驚嘆台灣球迷熱情
由於賽後慶祝規模太過龐大，東京巨蛋官方為了維持秩序，頻頻透過場內廣播，分別以日語、英語及中文三種語言不斷呼籲：「請各位觀眾盡速退場」。
然而，沈浸在首勝喜悅中的台灣球迷與啦啦隊員們似乎「聽不進去」，慶祝的歡呼聲與應援旋律持續環繞在球場內。日媒形容，現場呈現出一種「大混亂」卻又充滿喜悅的奇特景象，也再次讓世界看見台灣棒球文化中獨有的應援渲染力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊在首局就發動猛攻，靠著短打安打、盜壘及對手失誤先馳得點，隨後「國防部長」張育成補上適時安打。2局上，強援費爾柴德（Stuart Fairchild）更轟出滿貫砲，將領先擴大至6：0。台灣打線在6局再度爆發單局灌進5分，最終提前在7局扣倒捷克，一掃先前連敗陰霾。
根據日媒《Full-Count》報導，與昨日對戰日本隊時不同，今日內野看台區設置了正式的應援舞台，伴隨著銅管樂隊的現場演奏，場邊氣氛沸騰。
比賽過程中，啦啦隊是以4人一組輪替登場，但賽後奪勝的那一刻，12名啦啦隊隊員全數衝上舞台熱舞，帶領現場滿滿的台灣球迷高聲歡呼。大批球迷擠在走道上，高舉手機錄下這歷史性的一刻，慶祝熱潮久久不散，東京巨蛋內部的熱度絲毫沒有冷卻的跡象。
三聲道廣播催促退場 日媒驚嘆台灣球迷熱情
由於賽後慶祝規模太過龐大，東京巨蛋官方為了維持秩序，頻頻透過場內廣播，分別以日語、英語及中文三種語言不斷呼籲：「請各位觀眾盡速退場」。
然而，沈浸在首勝喜悅中的台灣球迷與啦啦隊員們似乎「聽不進去」，慶祝的歡呼聲與應援旋律持續環繞在球場內。日媒形容，現場呈現出一種「大混亂」卻又充滿喜悅的奇特景象，也再次讓世界看見台灣棒球文化中獨有的應援渲染力。