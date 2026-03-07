我是廣告 請繼續往下閱讀

邁阿密熱火隊今（7）日作客夏洛特，靠著當家後衛「英雄哥」泰勒·希洛（Tyler Herro）瘋狂的外線火力，全場狂飆35分、9籃板與9助攻的準大三元表現，最終以128：120擊敗夏洛特黃蜂。熱火不僅收下4連勝，也硬生生終結了黃蜂隊近期追平歷史紀錄的6連勝氣勢。比賽進入第四節戰況膠著，雙方在剩餘7分鐘時戰成108平手。此時泰勒·希洛挺身而出，投進打破僵局的關鍵三分球，並帶動一波9-0的決定性攻勢，讓熱火取得超前。希洛本場比賽外線手感熱燙，三分球10投8中，是球隊贏球的第一功臣。除了希洛的火力輸出，明星中鋒巴姆·阿德巴約（Bam Adebayo）也貢獻24分與12籃板的「雙十」數據，板凳出發的新秀小海梅·哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）則進帳21分。熱火全場三分球38投18中，命中率高達47%，猛烈的外線攻勢讓黃蜂防線疲於奔命。黃蜂隊在此役之前的6場勝利，每場勝分都超過15分，這項數據追平了2017-18賽季金州勇士隊所保持的NBA歷史第二長紀錄。今日黃蜂試圖延續紀錄，新秀康·克努佩爾（Kon Knueppel）表現出色拿下27分，布蘭登·米勒（Brandon Miller）也有22分與13籃板進帳，一哥拉梅羅·鮑爾（LaMelo Ball）雖攻下21分，但全場22投僅7中，手感欠佳。比賽末段，克努佩爾接連投進兩顆三分球將比分縮小至117：120，但隨後希洛跳投得手，加上德魯·史密斯（Dru Smith）的補籃，熱火再度拉開分差，守住勝果。輸球後的黃蜂隊戰績來到32勝32負，勝率回到五成。雖然主場連勝遭終結，但黃蜂目前仍保有另一項隊史紀錄——客場10連勝。黃蜂將於週日開啟為期四場的客場之旅，首站將前往鳳凰城挑戰太陽隊，力拚延續客場不敗神話。