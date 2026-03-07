我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林昱珉本場策略就是更大膽地攻擊好球帶，盡可能用最少的球數解決每一位打者。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲針對外界最關心的後續出賽可能，記者詢問是否投球額度「今天就用完了」，林昱珉果斷給予肯定答覆。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）預賽關鍵一戰成功擊敗捷克，陣中王牌左投林昱珉的登板時機引發外界關注。總教練曾豪駒賽後說明，對戰捷克推派林昱珉上陣是賽前就設定好的調度；林昱珉受訪時也證實，自己在報到前1週就已接獲此任務，且受限於大會投球限制，他本屆賽會的投球任務已確定告一段落。對於何時得知要主投捷克戰，林昱珉在賽後訪問中給出了明確的時間點與備戰策略。 雖然教練團先前經過一番考量，但他大約在向球隊報到的前1個禮拜，就已經清楚知道自己的任務。因為面臨投球數限制的規範，林昱珉本場策略就是更大膽地攻擊好球帶，盡可能用最少的球數解決每一位打者。最終他主投2又1/3局被敲2支安打，送出3次三振，只用了30球，相當有效率。林昱珉自己也對此役的投球狀況感到滿意，認為不僅球數精簡，致勝球的進壘位置也都相當精準。林昱珉在投手丘上依舊展現招牌的霸氣姿態，他表示就是盡情「做自己」，希望能用自身的好表現去帶動球隊的氣氛與士氣。這一場現場湧入3到4萬名台灣球迷，林昱珉直呼非常感動，坦言彷彿回到了12強賽事那種全場沸騰的氛圍。中華隊前兩場比賽內容不佳，不但苦吞2連敗，兩場比賽更只敲出4支安打，昨天更是慘遭日本完封。但今天進場的台灣觀眾依舊賣力家求，林昱珉也特別感謝球迷始終沒有放棄，持續在看台上為中華隊吶喊，給予球員最大的後盾。針對外界最關心的後續出賽可能，記者詢問是否投球額度「今天就用完了」，林昱珉果斷給予肯定答覆，這也代表他本屆經典賽的投球任務已確定結束。雖然他表示明天對決韓國的比賽仍會前往牛棚待命準備，但他的實戰任務已在這場關鍵的保級戰中毫無保留地全數貢獻。