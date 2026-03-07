我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC中華隊捕手林家正盜上二壘。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

▲WBC中華隊內野手鄭宗哲今天積極發動速度戰，透過進攻壘包給予投手壓力。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

中華隊今日（7日）在2026年世界棒球經典賽（WBC）對戰捷克的比賽中，展現了強大的壓制力，全場盜壘成功8次，創下隊史在WBC的紀錄，最終以14：0於7局提前結束比賽，奪下本屆首勝。然而，比賽中一個戰術細節卻意外引發日本媒體與部分球迷的討論：在領先多達9分的情況下，中華隊強援費爾柴德（Stuart Fairchild）仍發動盜壘，被質疑是否違反了棒球場上的「不成文規定」。中華隊今日打線火力全開，2局上便靠著費爾柴德的滿貫砲奠定勝基。爭議發生在6局上半，當時中華隊已取得9：0的大幅領先，首名打者費爾柴德選到保送上壘後，在下一棒張育成打席的第3球果斷起跑，成功盜上二壘。根據美職MLB與日職NPB的「潛規則」，領先幅度過大的隊伍通常會停止盜壘、短打等積極戰術，以示對對手的尊重。日媒報導指出，社群平台上出現不少日本球迷的批評聲浪，認為「這比分還盜壘嗎」、「做得太過火了」、「捷克太可憐了」。雖然有質疑聲音，但也有許多日本球迷與球評在報導下方留言力挺中華隊。支持者認為，WBC與例行賽性質完全不同，因為WBC預賽若出現戰績相同，順利晉級的關鍵往往取決於失分率或得失分差，因此每一分都極為重要，因此盡量搶分可理解。另外由於有用球數限制，提前結束保護投手、積極取分以達到提前結束（扣倒）的標準，能有效節省投手的消耗，是短期杯賽的重要戰略。部分球迷也認為，這可能是球員為了之後高強度比賽（如對戰韓國）在實戰中測試戰術節奏。儘管「潛規則」議題在網路上延燒，但對於已經吞下2敗的中華隊而言，爭取最大勝分以維持晉級希望是首要目標。