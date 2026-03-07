我是廣告 請繼續往下閱讀

在經歷一場令人沮喪的敗仗後，洛杉磯湖人隊迅速調整狀態，今（7）日迎接印第安那溜馬隊的挑戰。靠著當家球星盧卡·唐西奇（Luka Dončić）全場狂轟44分的宰制級表現，湖人最終以128：117擊敗溜馬，成功重回勝軌。比賽首局兩隊進攻火力十足，命中率皆維持在50%左右。溜馬隊開局由傑·哈夫（Jay Huff）率先命中三分球，湖人隊八村壘（Rui Hachimura）隨即還以顏色。首節中段溜馬一度領先兩分，但唐西奇此時挺身而出，帶領球隊打出一波10-0的攻勢。東契奇在第一節手感發燙，三分球5投全中包辦22分，助湖人首節結束後取得8分領先。次節開始，溜馬試圖追分，但湖人賈里德·范德比爾特（Jarred Vanderbilt）在防守端表現搶眼，多次抄截並助攻傑克森·海耶斯（Jaxson Hayes）扣籃得分。儘管溜馬持續在禁區取分，但唐西奇半場前再度加溫，將個人得分推升至27分。此外，替補上場的盧克·肯納德（Luke Kennard）與馬庫斯·史馬特（Marcus Smart）接連在三分線外開火，助湖人半場結束以13分大幅領先。易籃後，溜馬隊安德魯·內姆哈德（Andrew Nembhard）與帕斯卡·席亞康（Pascal Siakam）雖試圖反撲，席亞康全場攻下溜馬最高的22分，但湖人始終維持雙位數領先。唐西奇不僅在進攻端持續輸出，單節還貢獻兩次火鍋，並在三節結束前投進一顆擦板三分球。進入末節，雖然湖人一度出現失誤讓溜馬追近，但隨即重掌節奏。奧斯汀·里夫斯（Austin Reaves）得分也突破雙位數，幫助球隊將領先優勢擴大。比賽最後3分42秒，湖人換下主力清空板凳，最終以11分之差守住勝利。