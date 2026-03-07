我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）B組預賽正式點燃戰火，奪冠大熱門美國隊今（7）日於主場對戰巴西，全場靠著多達19次四死球的保送攻勢以及強大火力，最終以15：5輕鬆收下首勝。首度參賽並扛起美國隊隊長重任的艾倫·賈吉（Aaron Judge）展現大聯盟全壘打王本色，首打席即敲出震撼全場的先制兩分砲。這場比賽巴西右投康崔拉斯（Joseph Contreras）17歲高中生火球少年大放異彩，球威甚至震斷了賈吉的球棒，讓這位紐約洋基強打也震驚不已。本場比賽賈吉擔綱先發第3棒右外野手，這也是他職業生涯首度在經典賽亮相。1局下半雙方戰成0：0平手、一出局二壘有人時，賈吉在滿場觀眾狂喊「USA」的震撼氛圍下踏入打擊區。賈吉賽後感性表示：「那種感覺太棒了。我記得1局下輪到小鮑比·威特（Bobby Witt Jr.）打擊時，全場高喊著口號，我在待打區時心臟跳得非常快，那氛圍簡直不可思議。」面對巴西先發投手、現效力於日職西武獅的波·塔卡哈西（Bo Takahashi），賈吉在3壞球沒有好球的領先計分下，精準鎖定一顆127公里的滑球，一棒掃出左中外野看台，這發全壘打飛行距離達405英尺（約123.4公尺），讓全場球迷陷入瘋狂。除了個人開轟，賈吉賽後也特別讚賞了巴西隊年僅17歲的高中生右投康崔拉斯。2局下半美國隊僅有1分領先、一出局滿壘的絕對得分機會，面對這名天才小將，賈吉竟被對方硬生生震碎球棒，擊出三壘方向雙殺打瓦解攻勢。「這真的令人印象深刻。我很肯定自己在那個年紀時絕對做不到這一點，」賈吉驚訝地稱讚道，「他的球速高達100英里（約161公里），且面對這群平常只能在電視上看見的大聯盟球星，他在投手丘上展現了驚人的冷靜，能在這種巨大壓力下控制自己並脫困，表現真的非常出色。」雖然美國隊本場比賽一度與巴西打得膠著，但最終仍靠著強大的上壘能力奠定勝基。賈吉對於球隊的現況充滿信心，認為團隊默契成形的速度比想像中更快，接下來全隊將持續朝著冠軍目標邁進。