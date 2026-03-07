我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）東京賽區C組預賽，今（7）晚將上演萬眾矚目的「日韓大戰」。曾效力於日、韓、美職棒的韓國傳奇強打李大浩，目前擔任韓國SBS電視台評論員，他針對這場宿敵之戰發表深度分析，認為在投手實力強勁的對決中，誰能擊出關鍵長打將是獲勝的唯一指標。李大浩預測，這場關鍵對決往往會演變成激烈的投手戰。他特別指出，日本隊在昨日首戰展現了驚人的投手深度，靠著山本由伸領軍，與多位後援投手接力，全場僅讓對手敲出1支安打，並以13：0完封獲勝。「日本投手群的控球與變化球都非常出色，進攻機會並不會太多，」李大浩強調，「中心打線能否敲出全壘打將左右戰局，一旦機會降臨就必須把握住，那一擊將徹底改變比賽風向。」除了投手戰力，李大浩也提到了日韓大戰特有的緊張氣氛，「氣勢就是一切」。他認為，若韓國隊能早一步得分，將極大提振士氣；反之，若讓日本隊先行取得領先，由於日本隊的比賽節奏非常穩定，想要追平將會極度困難。針對比賽場地東京巨蛋，李大浩分析該球場具備「球容易飛行」的特性。他直言：「一支長打就能完全改變氣勢，比賽初期的長打發揮至關重要。」日本隊目前帶著首戰大勝的氣勢，目標在C組維持連勝紀錄；而韓國隊則是繼先前以11：4擊敗捷克後，經過一天的休整迎來這場關鍵戰役。隨著中華隊今日也順利奪勝，日韓之戰的結果將讓C組的晉級情勢更加明朗化。