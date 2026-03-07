我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國媒體《OSEN》指出，雖然擊敗日本是最高目標，但從現實戰力來看，日本隊確實高出一截。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.04）

▲韓國隊總教練柳志炫（Ryu Ji-hyun）的策略意圖非常明確：派上球風變幻莫測的側投高永表，目標是將日韓戰的失分降到最低並盡量拉長局數。（圖／取自KBO）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）東京賽區今晚（7日）上演宿命的「日韓大戰」，然而韓國隊的先發投手人選卻引發熱議。面對實力強悍的日本隊，韓國隊並未推派擁有MLB通算78勝的傳奇左投柳賢振（Hyun Jin Ryu），或是在大聯盟單季奪下12勝的丹恩·唐寧（Dane Dunning），而是派出34歲的側投高永表（Ko Young-pyo）。韓媒坦言，這項調度背後隱藏著「捨日抓台」的現實戰略考量。日本隊在昨日首戰以13：0大勝中華隊，展現出衛冕軍的統治力。韓國媒體《OSEN》指出，雖然擊敗日本是最高目標，但從現實戰力來看，日本隊確實高出一截。在面對正式比賽對日10連敗的劣勢下，韓國教練團「非常苦惱」，最終決定不將王牌戰力消耗在勝算較低的日韓戰。「對於已經取得一場勝利的韓國來說，勇於挑戰日本自然是最理想的選擇。然而，日本在實際在實力上更勝一籌。」文章隨後分析道：「將資源集中用於與台灣和澳洲的比賽或許更為現實，畢竟它們是我們爭奪第二名的勁敵。」韓國隊總教練柳志炫（Ryu Ji-hyun）的策略意圖非常明確：派上球風變幻莫測的側投高永表，目標是將日韓戰的失分降到最低並盡量拉長局數，同時期待打線發揮。高永表本人甚至曾驚訝自問：「為什麼要把日本賽交給我？」他認為自己並非是能繳出無失分能力的強投。考慮到3月7日晚間對日、隔日3月8日中午即迎戰中華隊的嚴苛賽程，韓國隊決定將柳賢振等具備絕對壓制力的投手，集中投入到與晉級對手——中華隊與澳洲隊的對決中。韓國隊已連續三屆在首輪出局，為了確保能以分組前2名晉級，教練團認為將戰力集中於「能贏的比賽」是更現實的選擇。報導強調，對韓國隊而言，比起終結對日連敗，確保能晉級複賽才是重中之重。因此，保留柳賢振等計算內的主力投手來對付實質上的2位競爭對手——中華隊，成為了韓國隊的關鍵劇本。這項調度也側面印證了韓方對中華隊戰力的重視與戒心。這場「日韓大戰」最終的勝負結果，以及韓國隊保留的王牌戰力能否在明天的「台韓大戰」中奏效，將直接決定C組晉級複賽的最後名單。