▲瑪菲司表示，中華隊贏球，她要兌現承諾，請客5千杯飲料。（圖／翻攝自瑪菲司Threads@ halo_mavis）

捨棄雞排怕老闆崩潰改請飲料 網友嗨喊：帥炸了

網友狂讚霸氣 手搖飲老闆排隊求接單

中華隊在2026WBC世界經典棒球賽中對上捷克拿下勝利，這是連兩日賽事以來的首次得勝，全台球迷熱血沸騰！有「電商女王」之稱的瑪菲司（Mavis）親赴球場應援，並在Threads宣布，為了慶祝中華隊贏球，將兌現承諾請客5千杯手搖飲題，吸引許多網友到她的貼文朝聖，大讚她很帥氣，還有多位飲料店老闆求接單。瑪菲司表示，自己原本發下豪語：「昨天我說中華隊贏日本我請5000份雞排。」 雖然對日之戰未能如願，讓雞排任務先暫停一天，但隨著中華隊成功擊敗捷克，她表示，台灣人做事就是說到做到，一定兌現承諾。她幽默分享，有網友勸她不要讓台灣雞崩潰，且5千份雞排真的會讓很多雞排店老闆直接壓力山大。為了不造成店家困擾，她決定「帥一點、簡單一點」，把獎勵改成5千杯手搖飲請大家喝，詳細的發送方式將在與飲料店家討論後於週一公布。網友紛紛表示，「你那個不叫帥一點，簡直帥炸好嗎」、「就喜歡這種帥到爆表的台灣女人」。許多人被瑪菲司的豪爽舉動圈粉，留言大讚，也釣出許多手搖飲業者留言卡位，「台中各大自創品牌飲料店感謝妳」、「請問有台中場嗎？我們可以分擔一點點點點」、「我不貪心，我想接100杯的單，如果再多一點是更好。此外，也有許多球迷抱持著純推不領的心態，留言高喊「推！讚啦！！台灣加油」、「明天再贏韓國」。更有熱心網友提出環保建議：「建議您買桶裝要大家帶環保杯排隊，也不會有人怪你，因為省了杯子也是好消息」。