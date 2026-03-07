我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）C組預賽今（7）日上演眾所矚目的「日韓大戰」，日本隊推派大聯盟名投菊池雄星（Yusei Kikuchi）掛帥先發，不料首局即遭南韓隊火力重創。韓國隊憑藉電光石火的連續安打單局灌進3分，這場比賽的走勢不僅讓南韓球迷陷入瘋狂，更直接對中華隊的晉級之路亮起紅燈。對於今日稍早擊敗捷克的中華隊而言，這場日韓之戰的結果關乎生死。由於中華隊先前已輸給日本與澳洲，且輸給日本隊多達13分，若韓國今日擊敗日本，情勢將對中華隊極度不利。若韓國贏球，將與澳洲同為2勝。10日的「韓澳之戰」必有一方取得第3勝晉級。因此要是日本也取得第3勝，中華隊將直接淘汰。中華隊現在幾乎只剩下一條極低機率的晉級之路：必須寄望日、韓在後續賽事接連吞下2連敗，且中華隊在8日對韓之戰需奪下大量分數以優化失分率。若日本今晚負於南韓，且後續賽事未發生捷克擊敗日本等極低機率事件，中華隊的晉級希望幾乎等同於被宣判死刑。首度在經典賽登板的菊池雄星，今日開局顯得極度掙扎。面對韓國隊首棒金倒永（Do Yeong Kim），第一球變化球就被擊出左外野安打，隨後二棒強援喬漢（Jahmai Jones）再補上中外野安打，讓韓國隊在無人出局時就攻佔一、三壘。隨後韓國強打李政厚（Jung Hoo Lee）揮出適時安打先馳得點，韓國隊僅用5球就取得3連打攻下第1分。雖然菊池隨後三振了安賢民（Hyun Min Ahn）並讓威特康（Shay Whitcomb）擊出不穩的內野高飛球，但在兩出局後，仍被文保景（Bo Gyeong Moon）掃出左中外野深遠的二壘安打，南韓隊首局就取得3：0領先。韓國隊的猛烈開場讓左外野看台的南韓加油團陷入「祭典」般的狂熱，社群媒體上南韓球迷紛紛留言「今天真的不敢置信」、「就這樣結束比賽吧」。不過，日本隊隨即在1局下半展開反擊，大谷翔平（Shohei Ohtani）選到保送後，三棒鈴木誠也（Seiya Suzuki）轟出兩分砲，將比分追至2:3，這也是鈴木誠也在經典賽的首支全壘打。目前雙方戰況陷入膠著。